聖荷西機場2棟新大樓啟用 一棟機隊維修大樓 一棟管理辦公大樓

聖荷西國際機場新設施舉行剪綵儀式。（聖荷西國際機場官網）

聖荷西 峰田國際機場（San Jose Mineta International Airport，SJC）全新設施管理和機隊維修大樓日前正式啟用。這座占地2萬2600平方呎的先進設施，標誌著機場在可持續發展和員工工作環境改善方面的重要投資 。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）與SJC航空總監穆基·派特爾（Mookie Patel）共同出席了啟用儀式。

聖荷西國際機場當局表示，新設施包括兩棟建築。一棟一層樓的維修車庫，用於機場車輛的現場維護。另一棟兩層建築，一樓設有商店，二樓為行政辦公室。專案還包含約6萬5000平方呎的施工區域，全面配備現代化設備，如15個電動汽車停車位和高效的LED照明系統，並為未來安裝太陽能光伏系統預留了空間。

這一設施位於 Coleman Avenue 1126號，地處機場西南邊緣，緊鄰機場入口，為68名設施團隊員工和3名車隊工作人員提供了一個更加舒適、功能齊全的現代化工作環境。相比原位於機場大道的7000平方呎辦公地點，新設施的面積大幅增加，並通過自然光充足的落地窗、寬敞的辦公桌和協作空間顯著提升了員工的工作體驗。這次搬遷還為未來新客運大樓的建設騰出了關鍵空間。

新設施的設計和建設充分體現了環保理念，正在尋求LEED（Leadership in Energy and Environmental Design）銀牌認證。這是綠色建築成就的重要標誌。LEED認證體現了建築在能源效率、可持續性和環境保護方面的卓越表現。

聖荷西市長馬漢祝賀聖荷西峰田國際機場啟用這一全新的設施和維修大樓。他表示，這一現代化的基礎設施不僅提升了機場的運營效率，也彰顯了矽谷 作為創新中心的獨特優勢。

派特爾對新設施的啟用表示高度認可。他指出，機場設施和工程團隊在確保機場安全平穩運行方面發揮了關鍵作用，這一新設施為他們提供了期待已久的現代化工作環境。

新設施通過採用協作合同模式，匯聚了業主、設計師和施工團隊的集體智慧。不僅為機場提供了現代化的基礎設施，也為未來綠色建築項目樹立了標竿。

隨著新設施的啟用，聖荷西米內塔國際機場繼續鞏固其作為矽谷綠色交通門戶的地位。這一里程碑不僅展示了機場對員工和環境的承諾，也為未來發展奠定了堅實基礎。