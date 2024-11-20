解決市區堵塞 聖荷西將設置30個臨時拖車區與10個永久拖車區

多年來，數千輛超大型拖車、其中許多是有人居住的房車，堵塞聖荷西城市街道，造成周圍住宅區與商業帶來安全顧慮。(取自聖荷西市府官網)

多年來，數千輛超大型拖車、其中許多是有人居住的房車，堵塞聖荷西 城市街道，造成周圍住宅區與商業帶來安全顧慮。市長正透過更嚴格執法以解決這個問題。

「聖荷西信使報」報導，根據一項新設立試點計畫，聖荷西市將在學校、公園、水道與臨時住房地點附近，設置30個臨時拖車區與10個永久拖車區，以減少對社區的負面影響。

聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)告訴「聖荷西信使報」，市府需要加強管理超大型車輛，尤其是減少住房車輛對社區的廣泛影響，包括生活品質、人身安全與財產，讓民眾進入安全地點並提供服務，協助他們改變生活。不能讓房車營地對家庭與商業持續存在的負面影響，視而未見。

超大拖車與住房車輛執法計畫透過今年預算 中的150萬元附屬經費提供資金，當局正在列舉城市街道停放的超大車輛或房車清單，以識別熱點與更集中區域。根據數據，市中心與工業區的房車，較為集中。

聖荷西市共有1932輛大型拖車，其中有居民居住房車為910輛。

市議員科恩(David Cohen)表示，解決方案將為房車居民提供重要協助，提供離開街道的更明確通道，還將減少社區遭到破壞。

儘管確定的臨時拖車區標準可能改變，但聖荷西市將重點放在學校、水道與營地區域。市府官員表示，將致力保護已採取無家可歸解決方案的社區。計畫於2025年上半年，開始建立專有拖車區。

許多年來，聖荷西市致力解決超大型車輛問題，今年3月在三間學校進行測試，包括白川小學(Shirakawa Elementary School)、KIPP聖荷西學院(KIPP San Jose Collegiate)與貝律耶沙Challenger School。馬漢表示，拖車區周圍建立更大責任感，學校報告指出，發現犯罪與垃圾減少，師生感到校園更安全。

有關房車停放地點，目前，聖荷西市在聖塔瑞莎(Santa Teresa)社區擁有42個安全停車位、並將於明年初在貝律耶沙(Berryessa)佔地6英畝空地再增加85個停車位。

儘管馬漢承認，無法為現有900輛房車提供安全停車位，但將增加更多停車地點，協助房車居民找到擺脫街道車房的解決方案，獲得社會服務聯繫，逐漸過渡至臨時房車地點、永久可負擔房屋或支持住房。