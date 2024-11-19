桑尼維爾冬季防洪 居民可免費領沙袋

桑尼維爾市政府提醒居民提高警惕預防冬季洪水。（桑尼維爾市政府）

隨著冬季風暴季節的臨近，桑尼維爾市政府提醒居民提高警惕，並採取必要措施以應對可能出現的洪水 風險。市府官員表示，儘管市政部門已提前部署，但社區的主動參與對減少洪災影響至關重要，為此，桑尼維爾將提供免費沙袋，供居民領取使用。

為降低暴雨 帶來的洪水風險，桑尼維爾市公共事業部門正在進行全市範圍的清理工作，同時加強關鍵基礎設施的維護。風暴期間若遇到堵塞的集水區或樹木倒塌等緊急情況，居民可聯繫桑尼維爾公用事業部。

此外，市政府還提供免費的沙袋服務，以說明居民保護住宅和商業財產。每周一至周五，上午7時30至下午4時，市民可到指定位址領取填滿或半滿的沙袋，每個位址最多領取10個。領取時需出示帶有桑尼維爾位址的身分證，無需提前預約，特殊情況下可申請額外沙袋。

除了領取免費沙袋，為了更好地保護家庭、財產和社區，桑尼維爾市還建議居民採取相關保護措施，包括設定緊急集合點、規畫前往高地的安全路線、建立應急連絡人網路，並確保對需要特殊照護的個人及寵物 有妥善安排。

同時，居民應準備至少三天的應急物資，包括每人每天1加侖的飲用水、不易腐爛的食品、藥品、重要文件及寵物用品，應急包中加入手電筒、收音機及備用電池，以應對突發停電狀況。

推薦居民註冊官方警報系統AlertSCC，通過短信或電子郵件接收即時的洪水警報。政府提醒居民切勿將垃圾、木材或其他阻塞物傾倒至溪流中，非法傾倒垃圾不僅會影響水質，還可能引發嚴重堵塞，增加洪水風險。聖塔克拉拉縣呼籲居民積極行動，發現堵塞情況時及時向相關部門報告，以確保溪流暢通。此外，冬季風暴可能導致樹木和電線倒塌，請保持警惕並在緊急情況下撥打911。