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灣區本周迎多雨天氣 宜清理排水溝

記者王子涵╱舊金山報導
舊金山工務局發放免費的沙袋，幫助居民應對降雨天氣。（工務局提供）
舊金山工務局發放免費的沙袋，幫助居民應對降雨天氣。（工務局提供）

舊金山灣區最早將在19日(周二)下午晚些時候迎來降雨天氣，氣象學家預計，降雨量將達到2吋，主要影響北灣地區。

國家氣象局（NWS）周一提醒居民，要及時清理排水溝中的雜物和樹葉，避免排水不暢帶來的影響。

氣象學家戴爾黃（Dial Hoang）18日說：「今天和明天舊金山的午後氣溫將保持在華氏50多度以上，夜間氣溫則會下降至華氏40多度。」

這場因風暴導致的降雨天氣預計持續到周四晚上。周末可能還會有更多降雨，總計帶來多達2吋的雨量。戴爾黃說，隨著天氣系統的推進，氣溫將在雨後有所回升，周四白天和夜間氣溫預計將維持在華氏50多度。

氣象學家薩爾門特（Nicole Sarment）表示，在第一波風暴過後，第二波風暴預計於周五開始，並一直延續到周末，更遠的灣區南部和內陸地區將受到影響。

這場風暴可能會使北加州11月中旬的降雨量，超過季節性平均值。「這場降雨絕對會讓灣區的降雨量高於正常水平。」薩爾門特說。

儘管降雨量不小，但是發生洪水的可能性不高。由於秋季長時間乾燥，土壤的含水量並未飽和，且沒有暴雨預警也減輕了對城市排水系統的挑戰。

為應對可能的惡劣天氣，舊金山市多個部門正在監測預報並協調全市的應急準備工作。

工務局發言人戈登（Rachel Gordon）表示，街道清潔隊伍正在清理雨水渠中的樹葉和垃圾，同時也開始向市民分發免費的沙袋。

居民可以在周一至周六上午8時到下午2時期間，憑藉居住證明，在Marin街夾Kansas街的工務局免費領取最多10個沙袋，目前工務局擁有約1萬2000個沙袋庫存。

戈登說，工作人員將隨時待命以應對風暴相關的倒樹和樹枝問題，居民若遇到非緊急情況，可以報告至311。

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