舊金山10月吸毒亡人數降20% 創4年新低

公共衛生局局長科爾法克斯表示，解決芬太尼成癮的唯一辦法就是治療和恢復。（舊金山公共衛生局官網）

舊金山 10月份因藥物過量致死的人數下降至32人。這是自2020年該市開始發布每月死亡數據以來的最低數字，這也與官方所宣傳的在對抗芬太尼危機中取得「顯著成果」一致。

初步數據由驗屍官辦公室於18日發布。與2023年同期相比，死亡人數下降了20%。涉及芬太尼的死亡人數為24人，也創下最低紀錄。根據過去三個月的平均數據，10月是芬太尼和總體藥物過量死亡連續下降的第五個月。

舊金山的下降趨勢與全國的趨勢保持一致。根據聯邦疾病控制與預防中心（CDC ）本月發布的臨時數據，截至今年6月的12個月周期內，藥物過量的致死人數比去年同期下降15%。

市長布里德（London Breed）和公共衛生局局長科爾法克斯（Dr. Grant Colfax）將城市的改善歸功於多種成功的外展工作，包括擴大遠程醫療訪問以獲取藥物治療的處方，以及更多針對成癮的住院治療選項。

「無論是什麼原因，我們已經做了一切，現在我們開始看到這些努力匯集在一起，獲得積極的結果，」布里德在周一的記者會上說，「我們正以前所未有的方式看到過量死亡人數的下降，這是成果顯著的，我們正在挽救生命。」

科爾法克斯將這一發展稱為令人鼓舞的消息。「我們正在取得進展，但仍有太多生命因過量而失去，」他說，「這些死亡事件仍然強調了我們需要完成的工作。」