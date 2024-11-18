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K提案加劇地方分裂 居民醞釀彈劾市議員殷嘉立

記者王子涵／舊金山報導
充滿爭議的舊金山K提案於本月初的選舉中以54%的支持率通過，約2哩長海傍公路（Great Highway）將被改造成一個永久性的海濱公園。（本報檔案照）
充滿爭議的舊金山K提案於本月初的選舉中以54%的支持率通過，約2哩長海傍公路（Great Highway）將被改造成一個永久性的海濱公園。（本報檔案照）

充滿爭議的舊金山K提案於本月初的選舉中以54%的支持率通過，舊金山西端約2哩長海傍公路（Great Highway，又稱大公路）將被改造成一個永久性的海濱公園。然而，這場勝利並未平息社區中的爭議，反而可能點燃政治罷免運動的導火索。

K提案的支持者在16舉行了慶祝活動，設想著將海傍公路建造成類似於紐約高線公園（The High Line）的地方。多位支持K提案的民選官員，包括加州參議員威善高、第四區市議員殷嘉立、第七區市議員梅義加等都到場慶祝。

「我很有信心在多年後當我們回看K提案，這難道真的充滿爭議嗎？」威善高說，「人們會愛上新的公園，讓我們向前看。」

梅義加說：「選民的意見已經表達得很清楚。」

反對者則認為，慶祝活動是對社區的不尊重，且缺乏同理心。居民塞蘭特（Alyse Ceirante）表示，這根本是在挑釁。「我們的市議員殷嘉立背叛了我們。」

根據投票結果，海傍公路附近的第一區、第四區、第七區以反對票為主。而贊同票多來自於非周邊社區的城市東北側。

反對者認為，海傍公路是連接第一區和第四區的重要交通樞紐，且中間已經坐落著1000多畝的金門公園。依海修建新公園的想法是官員濫用職能，討好大型地產開放商和利益集團的做法。公園落成後引來的人流，將進一步破壞社區的生態，擠壓本地居民的公共資源。

反對K提案團體認為，應向社區開放海傍公路的使用。（記者王子涵╱攝影）
反對K提案團體認為，應向社區開放海傍公路的使用。（記者王子涵╱攝影）

支持K提案的該區市議員殷嘉立遭到反對者的批評攻擊。有消息告訴本報，反對團體正討論啟動罷免運動，以懲罰殷嘉立「背叛」社區的行為。

殷嘉立則堅稱支持這項計畫是正確的決定，並將其與過去拆除舊金山濱海高速公路的歷史性決策相提並論。「這將是一個更好的決策，對日落區和整個舊金山都有好處，」他說。「歷史會證明這是對的。」

儘管K提案已經通過，但加州海岸委員會仍需批准這一改造計畫才能正式實施。市府官員表示，海傍公路的交通將在明年初永久停止，屆時將開始建設公園，並包括藝術裝置、壁畫和社區活動空間。

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