紐森買下馬連縣名人社區910萬元豪宅 將兩地往返

消息指出紐森買下馬連縣一處住宅，未來將往返於沙加緬度與馬連縣之間。圖為紐森一家人在紐森2023年第二任期就職典禮上的合影。（美聯社）

消息人士透露，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）即將搬進馬連縣一處住宅，這處住宅14日剛以910萬元的價格賣出。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）表示，這棟位於馬連縣縣轄區肯特菲爾德（Kentfield）的住宅擁有六間臥房、五間半浴室、大片落地窗、游泳池和按摩浴池，室內總面積為5609平方呎，物業總面積近1畝。據了解，這棟住宅的成交價比定價高出7%，已經在灣區上市房屋數據庫BAREIS MLS中被確認。

州長辦公室拒絕證實紐森是否買下這處住宅，只表示「州長一家人會繼續在沙加緬度和馬連縣兩地間往返」。今年6月，有報導指出，紐森的四名子女已從沙加緬度搬回馬連縣，本學期已轉學到馬連縣學校。

新聞網站「舊金山標準」（San Francisco Standard）指出，紐森是透過一家有限公司買下這處住宅，基於安全考量，住宅地址未被顯示。根據紀錄，這處住宅的前屋主是凱悅飯店集團（Hyatt Hotels）繼承人普利茲克（Daniel Pritzker）。

「舊金山標準」表示，紐森2011年也曾在肯特菲爾德以220萬元買下一處住宅，但已於2021年5月以590萬元賣出。

肯特菲爾德屋主協會會長雷伊（Jeff Leh）稱，他不清楚這筆交易，但表示紐森在這個名人眾多的社區裡會受到歡迎。他說：「我相信他（紐森）應該很快就能融入。我們這裡有很多名人，但我不會透露他們是誰。」

不過，並非所有肯特菲爾德居民都像雷伊一樣，對紐森即將搬入感到興奮。當被告知紐森即將成為其新鄰居時，居民柯拉迪（Christie Colladay）的反應是：「真倒楣！」

柯拉迪說：「我不喜歡他，我認為他對加州的疫情和遊民問題處理得不好。我不會給他臉色看，但他不會從我這裡得到任何好處。」

根據馬連縣估值官辦公室（assessor's office）公布的最新數據，馬連縣9月的中位數房價為176萬元，比上一季高出17%，也比去年同期高出7%。

「舊金山標準」指出，紐森妻子珍妮佛（Jennifer Siebel-Newsom）曾就讀馬連縣另一個富裕城市羅斯（Ross）的布蘭森學校（Branson School），這所學校曾被紐約時報稱為「權貴中的權貴中的權貴」（enclave within an enclave within an enclave）就讀的學校。