紐森買下馬連縣名人社區910萬元豪宅 將兩地往返

消息指出紐森買下馬連縣一處住宅,未來將往返於沙加緬度與馬連縣之間。圖為紐森一家人在紐森2023年第二任期就職典禮上的合影。(美聯社)

消息人士透露,加州 州長紐森 (Gavin Newsom)即將搬進馬連縣一處住宅,這處住宅14日剛以910萬元的價格賣出。

舊金山 紀事報(San Francisco Chronicle)表示,這棟位於馬連縣縣轄區肯特菲爾德(Kentfield)的住宅擁有六間臥房、五間半浴室、大片落地窗、游泳池和按摩浴池,室內總面積為5609平方呎,物業總面積近1畝。據了解,這棟住宅的成交價比定價高出7%,已經在灣區上市房屋數據庫BAREIS MLS中被確認。

州長辦公室拒絕證實紐森是否買下這處住宅,只表示「州長一家人會繼續在沙加緬度和馬連縣兩地間往返」。今年6月,有報導指出,紐森的四名子女已從沙加緬度搬回馬連縣,本學期已轉學到馬連縣學校。

新聞網站「舊金山標準」(San Francisco Standard)指出,紐森是透過一家有限公司買下這處住宅,基於安全考量,住宅地址未被顯示。根據紀錄,這處住宅的前屋主是凱悅飯店集團(Hyatt Hotels)繼承人普利茲克(Daniel Pritzker)。

「舊金山標準」表示,紐森2011年也曾在肯特菲爾德以220萬元買下一處住宅,但已於2021年5月以590萬元賣出。

肯特菲爾德屋主協會會長雷伊(Jeff Leh)稱,他不清楚這筆交易,但表示紐森在這個名人眾多的社區裡會受到歡迎。他說:「我相信他(紐森)應該很快就能融入。我們這裡有很多名人,但我不會透露他們是誰。」

不過,並非所有肯特菲爾德居民都像雷伊一樣,對紐森即將搬入感到興奮。當被告知紐森即將成為其新鄰居時,居民柯拉迪(Christie Colladay)的反應是:「真倒楣!」

柯拉迪說:「我不喜歡他,我認為他對加州的疫情和遊民問題處理得不好。我不會給他臉色看,但他不會從我這裡得到任何好處。」

根據馬連縣估值官辦公室(assessor's office)公布的最新數據,馬連縣9月的中位數房價為176萬元,比上一季高出17%,也比去年同期高出7%。

「舊金山標準」指出,紐森妻子珍妮佛(Jennifer Siebel-Newsom)曾就讀馬連縣另一個富裕城市羅斯(Ross)的布蘭森學校(Branson School),這所學校曾被紐約時報稱為「權貴中的權貴中的權貴」(enclave within an enclave within an enclave)就讀的學校。