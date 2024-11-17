Cruise承認偽造2023年事故報告 同意付50萬罰款

Cruise坦承偽造2023年舊金山事故報告，同意支付50萬元聯邦罰款。（美聯社）

通用汽車旗下自駕 計程車公司Cruise坦承，他們對2023年在舊金山 發生的一起嚴重交通事故提出不實報告，同意為此支付50萬元聯邦罰款。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，Cruise自駕計程車2023年在舊金山發生一起交通事故，將一名過馬路的女子撞倒並壓在車底下，還拖行了20呎，導致這名女子受重傷。然而，Cruise為了阻礙當局調查這起事故，竟提出了虛假報告。

舊金山聯邦檢察官辦公室刑事部門主管博許（Martha Boersch）說：「想要使用公共道路和人行道的自動駕駛車輛公司，必須如實向監管單位提出報告。」

Cruise總裁暨行政長格里登（Craig Glidden）發表一份聲明說：「Cruise將遵守協議要求，在新領導層的帶領下繼續前進，並保證今後面對監管機構一定保持公開透明。」

事故發生後，Cruise共同創辦人暨前執行長沃格特（Kyle Vogt）辭職下台，Cruise的舊金山營業執照也被加州 吊銷，業務被迫暫停。

今年9月，美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration）認定Cruise未能對事故提出完整報告，對Cruise開罰150萬元。

聯邦檢察官辦公室在聲明中表示，Cruise對國家公路交通安全管理局提交了一份報告，描述了舊金山這起交通事故的發生原因，卻未提及計程車二次移動和拖行行人的部分。

聯邦檢察官辦公室說：「針對Cruise的刑事調查和起訴，已經透過一項推遲的起訴協議獲得決解決。Cruise在協議中承認過失，並同意接受處分。」

加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）隨後也針對Cruise被指控掩蓋事實的部分，與Cruise達成協議，對Cruise處以11萬2500元罰款。

紀事報指出，今年稍早，Cruise恢復在亞利桑那州進行有安全駕駛員在側的道路測試，並宣布將在灣區山景城和桑尼維爾進行手動駕駛測試。