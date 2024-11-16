連開6槍「行刑式」槍殺亞裔夫婦 前阿縣警判終身監禁

前阿縣警威廉姆斯(圖)因謀殺都布林越南裔夫婦、57歲的貝尼森和42歲的瑪麗亞，被判處50年監禁或終身監禁。(縣警提供)

阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）表示，前縣警威廉姆斯（Devin Williams）因謀殺都布林越南 裔夫婦、57歲的貝尼森（Benison Tran）和42歲的瑪麗亞（Maria Tran），被判處50年監禁至終身監禁。威廉姆斯一度和瑪麗亞是情人關係，開槍謀殺時，對準受害者頭部，被稱「行刑式」謀殺。受害者打911時，警方曾聽到六聲槍響。

根據威廉姆斯父親證詞，瑪麗亞在與貝尼森合法結婚期間與威廉姆斯發生婚外情。舊金山紀事報等媒體報導，威廉姆斯和瑪麗亞相識於聖利安住喬治精神病醫院，自2022年2月起相戀。瑪麗亞在那裡擔任護士，威廉姆斯被派往該醫院監督接受治療的囚犯。儘管兩人開始交往，但瑪麗亞仍與丈夫貝尼森住在一起。

根據檢察官麥加維（Ted McGarvey）在法庭上出示的紀錄，威廉姆斯9月7日和瑪麗亞因短訊發生爭執，威廉姆斯說：「我快要爆炸了。」瑪麗亞發給他的最後一條短訊是：「別打擾我的家人。」當天晚上，威廉姆斯在聖他麗塔監獄 加班結束，到瑪麗亞家徘徊約20分鐘，然後走進去。

威廉姆斯在樓上臥室與瑪麗亞對峙，導致她的丈夫貝尼森報警，稱有持槍闖入者。幾秒鐘後，威廉姆斯開槍擊 中貝尼森，後者從樓梯上摔下，威廉姆斯又補了一槍。檢察官稱，威廉姆斯隨後又從背後開槍打中瑪麗亞頭部，接著從前門逃走，現場聽到六聲槍響。警方到達現場時，在樓梯底部發現這對夫婦遺體，他們14歲的兒子則站在樓梯頂部。

威廉姆斯2022年對謀殺指控不認罪，審判期間，辯護律師主張定為故意殺人罪，並辯稱這起槍擊案屬於激情犯罪。但檢察官認為，本案是出於嫉妒，而且屬於精心策畫、冷血且處決式的謀殺。

審判中，麥加維說，威廉姆斯知道瑪麗亞與分居的丈夫住在一起，但對此充滿嫉妒，這促使他策畫了謀殺案。辯護律師則說，瑪麗亞對威廉姆斯撒謊，告訴他已與貝尼森離婚、分居，並說威廉姆斯當晚進入受害者家時第一次得知真相，促使他扣動扳機。

官善貞表示，雖然這一判決為Tran一家提供了某種程度的正義，但對於緩解這起家庭暴力的悲痛和持久影響卻無濟於事。

除服刑之外，威廉姆斯還被勒令支付罰款和賠償金，其中包括1萬2818元的受害者喪葬費。