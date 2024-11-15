金山將取消1.4萬街邊停車位 居民憂慮 盼無人車解決難題

舊金山各區街道擁擠的路邊停車位。（記者李怡／攝影）

根據「拯救生命日照法案」AB 413號法案要求，為了不遮擋司機視線，造成行人過街安全隱患，舊金山 從2025年1月1日起規定，人行道20呎內不得停車。這使得市內多達近1.4萬個街邊停車位被取消，舊金山居民將面臨更加嚴峻的停車位緊張問題。

目前舊金山市內停車位本已十分緊張。居住在華埠 附近的市民張志道表示，晚上下班8時半之後到家的話，路邊找停車位要花30分鐘以上，如在公共車場停車過夜要花35元；且生活區內很難租到私家停車位，能租到也要每月500元左右。不敢想車位再減少的話，居民區要怎麼停車，是否還有養車的必要。他說，期待無人駕駛私家車的到來，到時也許會有很多共享車輛，就再不用養車了。

在過去幾年中，舊金山已經推行多項政策來支持步行、騎行以及公共交通，進一步推動城市的綠色轉型。舊金山交通局(SFMTA)持續致力於擴展自行車道和步行空間，導致在一些住宅區和商業區，居民和顧客常常難以找到合適的停車位。停車位的緊張現狀也直接影響了市內停車場的價格。

據舊金山市內多個停車場的收費標準，在熱門商業區如聯合廣場(Union Square)和金融區(Financial District)，停車價格一般在每小時5至10元之間，而全天停車費用甚至高達30至50元。這樣的收費水平對於一些上班族和低收入 家庭來說，無疑是一筆不小的負擔。對於依賴汽車的居民來說，這些變化使得通勤變得更加昂貴和不便。

一位住在日落區(Sunset District)的小商業主表示，找到一個停車位已經很難了，這些政策讓他們的生活更加艱難。對於有小孩的家庭來說，開車是必須的。但現在每次出門回家都得花上不少時間找停車位。

儘管市政府表示將增加公共交通的便利性，以期望減少私家車的使用，很多居民仍表示憂慮，認為政策實施過於倉促，且未充分考慮到家庭日常需求。城市中很多地區的公共交通並不足以覆蓋居民的日常出行需求，使得私家車仍然是許多家庭的首選交通工具。