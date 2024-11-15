百日咳病例激增 灣區多縣破10年最高紀錄

加州的百日咳病例急劇上升，灣區幾個縣病例數達到了十年來的最高水平。（電視新聞截圖）

「舊金山 紀事報」(San Francisco Chronicle)報導，加州的百日咳(whopping cough)病例急劇上升，灣區的幾個縣報告的病例數達到了十年來的最高水平。

截至九月底，州公共衛生局(the state’s Department of Public Health)今年已確診近1800例百日咳病例，與 2023年全年報告的644例病例相比有顯著增加。

舊金山今年記錄了84例確診病例，而2023年只有1例。截至九月，馬連縣(Marin County)記錄了336例病例，比上一年的17例大幅增加。

舊金山加大(UCSF)的傳染病專家陳子平(Peter Chin-Hong)說，病例激增的原因可能是COVID-19疫情 期間疫苗 接種率下降，尤其是幼兒；其次是曾經遏制了許多傳染病傳播的社會隔離措施和口罩規定已經結束；另一個激增因素是這種疾病的「自然周期」，通常每三到五年就會出現一次高峰。公共衛生專家擔心百日咳疫情會在呼吸道疾病流行的冬季進一步惡化。

康曲柯士達縣有109例確診病例，比去年的16例有所增加；聖塔克拉拉縣在2024年報告了55例病例，比2023年的8例有所增加。同樣，蘇諾瑪縣的病例也急劇上升，今年有64例，而上一年僅有2例。

阿拉米達今年迄今已發現84例病例，尤其令人擔憂的是，10月份病例數激增了一倍多。在學齡兒童中，14至18歲的青少年占病例總數的74%。2023年，該縣僅報告了4例病例。

為應對病例數的上升，當地衛生官員已向灣區幾所初中和高中的家庭發出了暴露警報，警告教室里可能會爆發疫情。

病例的上升並不局限於加州。據聯邦疾病防治中心(Centers for Disease Control and Prevention)報告，截至11月2日，全國累計病例達2萬2240例，比上一年增加了四倍，發病率是十多年來最高的。

雖然這種疾病對健康人來說可能很嚴重，但還可以控制。但對嬰兒，尤其是沒有接種疫苗的嬰兒來說，可能會危及生命。

健康專家指出，接種疫苗仍然是最有效的預防方法。保護幼兒的DTaP疫苗和建議年齡較大的兒童和成人接種的百白破疫苗補強針是控制疾病傳播的關鍵。

雖然接種過疫苗的人仍有可能感染百日咳，但他們一般不會受到更嚴重的影響。

除接種疫苗外，專家建議採取其他預防措施，包括勤洗手和戴口罩，尤其是在高傳播地區。