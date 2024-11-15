AMD將裁員千人 網路教育公司Chegg今年二度裁員

蘇姿丰擔任執行長的晶元製造大廠AMD宣布裁員千人。（美聯社）

晶元製造大廠超微(AMD)加入科技業裁員 行列，宣布將裁員約1000名員工，約占其員工總數的4%。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，位於聖塔克拉拉市的AMD表示，他們正在將其擁有的資源與其最大的成長機會做結合。全名為Advanced Micro Devices的AMD擁有2萬6000名員工，專門為人工智慧 公司和電玩遊戲生產晶片。

上個月，AMD公布今年第三季度營收為68億2000萬元，超過分析師預期，但其第四季預估營收則低於分析師預期，為75億元。

AMD股價13日下跌約3%，今年基本上沒有太大變化，相較其最大競爭對手Nvidia的股價上漲近三倍。

除了AMD，灣區一些規模較小的公司也宣布裁員，其中包括網路教育公司Chegg。這是Chegg六個月內第二次大幅裁員，此次裁員人數為319人，占其員工總數的21%。Chegg今年6月才剛裁去441人。

Chegg在公布裁員計畫的同時，也公布了一份殘酷的財務報告，指出他們第三季度虧損超過2億1200萬元。SFGate指出，Chegg市值於2021年達到近120億元，如今跌剩1.5億。

Chegg在網路上提供學生各項課程的家教輔導服務，還提供文法和抄襲檢查軟體，以及教科書問題解決指南。執行長舒茲(Nathan Schultz)說：「科技變革對我們的行業造成了阻力。人工智慧近來的發展，以及愈來愈多學生使用免費或付費的人工智慧服務，對Chegg的業務產生了不利影響，迫使我們必須重新調整業務重點和規模。」

舒茲特別點名從新聞媒體和像Chegg這類網站收集訊息的谷歌 AI overviews，稱谷歌為了保持其市場占有率，其角色已經「從搜尋起點變成終點」。