舊金山第9區首個可負擔住房 動工興建

舊金山第九區首個可負擔住房，著手建設。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德（London Breed）聯同加州 參議員威善高（Scott Wiener）、第9選區市議員盧凱莉（Hillary Ronen）及社區領袖，14日共同出席了位於3300 Mission街的全平價可負擔住房項目動工儀式。

這是近20年來在Mission Bernal走廊動工的首批100%平價可負擔住房項目之一，旨在應對住房搬遷問題，為低收入 居民提供可負擔家園，成為舊金山市應對住房危機的最新舉措之一。

六層樓建築完工後將提供35間工作室公寓，服務收入在該地區中位收入（AMI）的30%至80%之間的個人和小型家庭。

布里德表示：「Mission Bernal走廊是一個多元而l充滿活力的社區。3300 Mission街的發展是我們為低收入居民提供住房，幫助他們留在所愛社區的重要一步。」她對支持縮短建築時間的立法表示驕傲，承諾會持續推動消除阻礙城市住房建設的官僚作風。

3300 Mission街的開發地點，曾是Graywood酒店和3300俱樂部的所在地。這些建築在2016年大火中被毀。新項目將重建原有結構並增加三層。項目完工後，將設有住宅大堂、住戶公共空間和商業用途的底層空間。該項目地點距離超市、當地公園、醫療設施等社區配套僅幾步之遙，旨在無縫融入伯納爾高地社區。

「這個項目將為工薪階層帶來急需的住房，」威善高表示，並強調可負擔住房項目在舊金山全市的重要性，尤其是在多年來缺乏類似發展的社區中。

3300 Mission街的動工也符合布里德「人人有屋住」倡議（Housing for All），該倡議是舊金山為應對州政府規定的住房目標而制定的宏大目標的一部分，旨在允許建造8萬2000套新住房，加速項目審批及施工進度。

第9選區市議員盧凱莉強調了該項目的重要意義：「今天在3300 Mission的動工證明了當我們的城市、社區開發商和居民攜手合作，圍繞建立平價住房的使命時，可以達成的成果。」

項目由三個非裔主導的組織，伯納爾高地住房公司、會幕社區發展公司（Tabernacle Community Development Corporation）及Mitchelville房地產集團（Mitchelville Real Estate Group）聯合開發，並得到市政府支持。此住房項目預計將於2026年夏季竣工，租賃程序將於竣工後不久啟動。