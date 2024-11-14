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聖馬刁縣警長涉濫權 議員促下台 科博思稱「政客霸凌」

記者王子涵／舊金山報導
聖馬刁縣警長科博思被指責濫用職權，但她聲稱不會被政客所霸凌，拒絕辭職下台。（聖馬刁縣警官網）
聖馬刁縣警長科博思被指責濫用職權，但她聲稱不會被政客所霸凌，拒絕辭職下台。（聖馬刁縣警官網）

聖馬刁縣的兩位縣議員日昨發布了一份獨立報告，要求被指控不當行為的縣警長科博思（Christina Corpus）辭職下台。

在報告發布之前，科博思警長也舉行了記者會，介紹有關抓捕聖馬刁縣警員工會主席塔皮亞（Carlos Tapia）一案。這也牽扯縣警辦公室與縣府之間緊張的關係。

在科博思的新聞發布會之前，聖馬刁縣議員科索（Noelia Corzo）和穆勒（Ray Mueller）已安排舉行記者會，宣布針對縣警長不當行為指控的調查結果。

警長科博思表示，縣警工會主席塔皮亞因涉嫌以虛假理由犯下盜竊重罪而被逮捕。

據媒體報導，塔皮亞涉嫌偽造工時卡。縣警辦公室未作進一步評論，表示該案件仍在調查中。但表示，塔皮亞已經被保釋並被安排行政休假。他的案件將轉交給縣檢察官辦公室審查。

周二，縣警工會和另一工會組織共同譴責逮捕塔皮亞的行為，稱這是「報復告密者」的行為。該聲明由縣議會發表，且是在周二發布獨立調查報告之後。調查報告由退休法官柯德爾（LaDoris Cordell）編撰，起因是工會調查了縣警幕僚長艾恩勒（Victor Aenlle）的投訴。

多家媒體還指出，女性縣警長科博思與幕僚長艾恩勒保持著親密關係。

被捕的塔皮亞一直縣警辦公室及其管理層的公開批評者。工會認為塔皮亞被捕並不是巧合，而是縣警長科博思「濫用權力並背叛公眾信任」的行為，聲稱她違反了應由縣地檢長辦公室處理警員不當行為指控的利益衝突政策。

工會還指出，警長科博思親自參與了逮捕工會主席的行動。

縣議員還指出，塔皮亞在沒有逮捕令的情況下就被捕。「聖馬刁縣警工會譴責任何對聖馬刁縣警員的報復行為，只因他們對民選官員的不當行為提出異議。工會將全力為會長塔皮亞辯護以應對這些指控。」

縣警長科博思則表示，當有可信的證據表明嫌疑人已經犯罪時，她不會置之不理，不論他是公共人士還是縣警局信任的成員，科博思說︰「針對關於內部和外部人士可能存在的利益衝突的猜測和關注，這些人士對此調查表達了自己的看法。」

科博思反擊，縣行政官卡拉吉（Mike Callagy）和縣議員穆勒與塔皮亞交情很深。科博思點名讓二人也遵守法律。

在13日當天的回復中，科博思表示自己不會被政客所霸凌，拒絕辭職。

科博思9月曾寫信給縣議會，指控縣行政官進行報復、濫用職權、性別歧視和霸凌。就在該信件發出前數日，部分縣議員質疑科博思解僱副警長莫納罕(Ryan Monaghan）的決定，認為這可能是因其參與縣警的外部調查，而遭到報復。

上個月初，縣警工會對縣警科博思所僱傭的幕僚長艾恩勒，進行了不信任投票，工會以306票贊成、12票反對，壓倒性地通過了對艾恩勒的不信任動議。

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