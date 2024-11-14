雪爾德肖像作品展 現代藝術館16日登場 描繪非裔美人生活

雪爾德是首位獲得國家肖像畫廊「Outwin Boochever」肖像大賽大獎的非裔女性藝術家。(SFMOMA提供）

舊金山現代藝術博物館 （SFMOMA）將於16日推出「艾米·雪爾德：美國式崇高」（Amy Sherald American Sublime）全球首展，展期至明年3月9日。這是雪爾德迄今為止規模最大、最全面的作品展，將匯集自2007年至今近50幅畫作。

在13日的媒體預覽活動中，SFMOMA館長貝德福德（Christopher Bedford）表示，雪爾德是當今最重要的肖像畫家之一，也是美國歷史的記錄者、繪畫家。很榮幸能在SFMOMA舉辦她的首次中期回顧展。

貝德福德說：「雪爾德的作品與博物館的使命深刻共鳴，推動我們在館內分享並支持更為多元的藝術史。她對人像的細緻刻畫，鼓勵著觀眾仔細觀察，激發好奇與敬畏。」

雪爾德出生於喬治亞州 哥倫布，目前居住在紐約市。她的作品擅長捕捉當代非裔 美國人的生活，激起觀眾對種族和表現方式的辯論。雪爾德是首位獲得國家肖像畫廊「Outwin Boochever」肖像大賽大獎的非裔女性藝術家。

作品展囊括雪爾德早期的詩意肖像，以及她最知名的人物畫作，其中包括對前第一夫人米歇爾·奧巴馬，和遭警察槍擊身亡的無辜非裔女性布倫娜·泰勒的標誌性肖像，這些作品是過去50年美國最具影響力的畫作之一。

展覽由SFMOMA前繪畫與雕塑部門負責人羅伯茨（Sarah Roberts）擔任策展人。羅伯茨表示，雪爾德創作的目標是專注於非裔美國人沒有被種族化或政治化的生活經歷。

「美國式崇高」分為六個主題展廳。首展廳將展示具有美國特色的主題畫作，挑戰對「美國」的歷史觀念。該展廳的焦點將是SFMOMA新近收藏的「為愛和為國」。這幅10呎高的畫作靈感來自艾森施泰特（Alfred Eisenstaedt）在1945年拍攝的著名照片「時代廣場勝利日之吻」，但雪爾德重新構想成兩位非裔男性的擁抱，以此回應針對LGBTQ+社群日益加劇的歧視和限制性立法。