金山6公投闖關 涵蓋住房、教育、交通等多個領域

舊金山選民通過多項立法提案，將對城市的住房、公共安全、教育和交通等領域產生深遠影響。（記者李怡／攝影）

在11月5日的選舉中，舊金山 選民對多項立法提案進行了投票。據舊金山選務處的計票結果顯示，多數提案獲得通過，預計將對城市的住房、公共安全、教育和交通等領域產生深遠影響。

提案A：學校基礎設施債券

提案A旨在為舊金山統一學區提供7.9美元的債券資金，用於改善學校設施。該提案的通過將，有助於提升教育環境，為學生提供更安全和現代化的學習空間。

提案B：公共健康和公園資金

提案B涉及3.9億元的基礎設施債券，用於改善公共建築和交通設施。提案通過將提升城市的整體環境和生活品質，為居民和遊客提供更好的公共服務。

提案G：低收入 家庭住房補貼

提案G旨在為低收入家庭提供住房補貼，計畫從2026年開始，每年撥款約820萬元，以補貼極低收入人群的住房。將有助於減輕高昂的住房成本，幫助老年人、殘疾人及低收入家庭留在城市中。

提案F：延長警察退休 後繼續工作的可能性

提案F關於延長警察退休後繼續工作的可能性，鼓勵那些已到退休年齡的警察繼續服務，從而解決人手短缺問題。將有助於改善警力不足的情況，提升公共安全。

提案L：對共享乘車公司徵稅以支持公共交通

提案L旨在通過對共享乘車公司徵稅，為舊金山的公共交通系統提供資金，防止未來的服務削減並擴展新路線。這將對依賴公共交通的居民產生積極影響。

提案K：將海傍大道一段路永久關閉

提案K提議將海傍大道（Great Highway）的一段路永久關閉，轉而用作海濱公園，供行人和騎自行車者使用。支持者認為這將有助於減少污染並提升區域的可達性。反對者擔心會導致附近社區的交通擁堵，給市民出行造成不便。

這些提案的通過，反映了舊金山選民對於住房、公共安全、教育和交通等議題的深切關注。隨著這些政策的實施，預計將對城市的未來發展產生深遠影響。