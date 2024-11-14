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鮑勃李命案年餘 嫌犯首公開發聲為自己辯護 重申無罪

編譯廖宜怡／綜合報導
Cash App創辦人鮑勃‧李嫌犯莫梅尼13日首次站上證人台為自己辯護。（電視新聞截圖）
Cash App創辦人鮑勃‧李嫌犯莫梅尼13日首次站上證人台為自己辯護。（電視新聞截圖）

被控殺害Cash App創辦人鮑勃‧李（Bob Lee）的嫌犯莫梅尼（Nima Momeni）13日出庭為自己作證。這是這起案件發生一年多來，莫梅尼首次公開發聲。

40歲的莫梅尼13日上午站上證人台，描述了去年案發前一天4月3日的情形。

莫梅尼表示，他的妹妹卡札爾（Khazar Momeni）和鮑勃‧李當天在友人波伊文（Jeremy Boivin）舉辦的派對上使用了俗稱「迷姦藥」的4-羥基丁酸（gamma-hydroxybutyric acid，簡稱GHB）以及古柯䶨。鮑勃‧李後來先行離開，卡札爾則喝到酩酊大醉昏倒。

莫梅尼對陪審團說，卡札爾後來打電話給他，哭著要他去接她。接了卡札爾回家後，莫梅尼打電話給鮑勃‧李和波伊文，並對波伊文讓卡札爾吸食這麼多毒品表達憤怒。莫梅尼承認自己當時有些情緒化，但他說：「這個狀況讓我焦慮不安。」

莫梅尼還提到，他年輕時與母親和妹妹為了擺脫父親的虐待，逃離伊朗來到美國。作為辯護的關鍵證詞，莫梅尼表示，他在伊朗和美國一直在學習武術。這也是他在與鮑勃‧李發衝突時，為何有辦法從鮑勃‧李手中奪下利刃，並為了自衛刺中鮑勃‧李。

自鮑勃‧李命案從10月14日開審以來，已有許多證人出庭作證，但直到13日，陪審團才首次從莫梅尼口中聽到案發經過。莫梅尼不接受謀殺指控，表示自己無罪。

鮑勃‧李命案一開始在美國引起軒然大波，包括馬斯克（Elon Musk）在內的批評者都稱，這是舊金山犯罪猖獗造成的。然而，在莫梅尼被捕後，人們才發現鮑勃‧李是被認識的人刺死的，輿論風向才開始改變。

審判期間，人們一直試著了解，鮑勃‧李被刺的那個清晨到底發生了什麼事？是莫梅尼對妹妹遭受虐待感到怒不可遏，與鮑勃‧李的爭吵突然變得激烈，還是吸了毒的鮑勃‧李變了另一個人？

紀事報表示，這些理論在這近一個月的審判中逐漸浮出水面，但它們被歸結為兩個主要論點：一、莫梅尼律師表示，被告是為了保護自己免受吸毒成癮的鮑勃‧李傷害；二、檢察官認為，莫梅尼因為憤怒無端殺害了鮑勃‧李。

伊朗 馬斯克 舊金山

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