迎購物季 金山聯合廣場加強巡邏力度

購物季舊金山聯合廣場加強安保，隨處可見執勤警車。（記者李怡╱攝影）

隨著假日購物季的臨近，舊金山 市政府與警察部門加強了聯合廣場的安全防範措施，以為當地居民和遊客提供更安全購物環境。

聯合廣場（Union Square）一直是舊金山的購物和觀光 中心。但近年來，這一區域周邊的犯罪事件增多，引發了公眾的擔憂。當局也因而採取了更加嚴密的防護措施。

舊金山市長布里德（London Breed）與警察局長史考特（Bill Scott）共同宣布了一系列安保措施，包括增加警力、強化巡邏頻次、安裝更多的監控設備，以及加強與當地商家和社區組織的合作。

市府表示，這些加強措施是必要的，以確保居民和遊客能夠安全享受假期購物的樂趣。布里德曾說：「聯合廣場是一個重要的地標，許多遊客和市民都在假日期間來到這裡購物、聚會。目標是確保這裡是一個安全、愉快的場所。」

今年的安保計畫特別注重人員的配備和實地巡邏。舊金山警察局計畫在聯合廣場周圍增派額外的警員，並加強巡邏力度，尤其是在夜間和高峰時段。

史考特指出，這些警員的部署將大大增加警察的可見性，以威懾可能的犯罪活動。「我們將確保在聯合廣場及其周邊地區有充足的警力，不僅僅是對於偷竊等小規模犯罪行為的防範，還包括對暴力事件的及時反應。」

舊金山警察局還與商戶和保安公司密切合作，建立一個多層次的安全網，並迅速回應任何緊急情況。市政府和警察局也積極與當地的商戶和社區組織合作。

聯合廣場商業改善區（Union Square Business Improvement District）負責人表示，這些合作不僅能有效減少犯罪，還能提高消費者的信任度，讓他們更安心地購物。

聯合廣場的許多商家已經在店內和店外加裝了額外的攝像頭。同時，商家們也安排了更多的保安人員，以應對潛在的突發事件。商業改善區負責人指出，他們還將與警察局分享實時數據和監控畫面，以便快速反應。「商家和警方一起合作，可以有效減少盜竊行為，並及時阻止任何潛在的暴力行為。」

儘管安保措施旨在提升公共安全，市民對此的反應卻褒貶不一。一些居民和遊客對增強的安保措施表示支持，認為這樣可以減少偷竊和暴力事件的發生，讓人們能夠更安心地享受假日購物的氣氛。