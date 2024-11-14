迎購物季 金山聯合廣場加強巡邏力度
隨著假日購物季的臨近，舊金山市政府與警察部門加強了聯合廣場的安全防範措施，以為當地居民和遊客提供更安全購物環境。
聯合廣場（Union Square）一直是舊金山的購物和觀光中心。但近年來，這一區域周邊的犯罪事件增多，引發了公眾的擔憂。當局也因而採取了更加嚴密的防護措施。
舊金山市長布里德（London Breed）與警察局長史考特（Bill Scott）共同宣布了一系列安保措施，包括增加警力、強化巡邏頻次、安裝更多的監控設備，以及加強與當地商家和社區組織的合作。
市府表示，這些加強措施是必要的，以確保居民和遊客能夠安全享受假期購物的樂趣。布里德曾說：「聯合廣場是一個重要的地標，許多遊客和市民都在假日期間來到這裡購物、聚會。目標是確保這裡是一個安全、愉快的場所。」
今年的安保計畫特別注重人員的配備和實地巡邏。舊金山警察局計畫在聯合廣場周圍增派額外的警員，並加強巡邏力度，尤其是在夜間和高峰時段。
史考特指出，這些警員的部署將大大增加警察的可見性，以威懾可能的犯罪活動。「我們將確保在聯合廣場及其周邊地區有充足的警力，不僅僅是對於偷竊等小規模犯罪行為的防範，還包括對暴力事件的及時反應。」
舊金山警察局還與商戶和保安公司密切合作，建立一個多層次的安全網，並迅速回應任何緊急情況。市政府和警察局也積極與當地的商戶和社區組織合作。
聯合廣場商業改善區（Union Square Business Improvement District）負責人表示，這些合作不僅能有效減少犯罪，還能提高消費者的信任度，讓他們更安心地購物。
聯合廣場的許多商家已經在店內和店外加裝了額外的攝像頭。同時，商家們也安排了更多的保安人員，以應對潛在的突發事件。商業改善區負責人指出，他們還將與警察局分享實時數據和監控畫面，以便快速反應。「商家和警方一起合作，可以有效減少盜竊行為，並及時阻止任何潛在的暴力行為。」
儘管安保措施旨在提升公共安全，市民對此的反應卻褒貶不一。一些居民和遊客對增強的安保措施表示支持，認為這樣可以減少偷竊和暴力事件的發生，讓人們能夠更安心地享受假日購物的氣氛。
也有市民對此表示擔憂，認為警力的增多和技術監控的加強可能會影響市區的開放氛圍，使人感到不自在。一位經常來聯合廣場的居民說：「我理解增加安保的必要性，但也希望不要讓這裡變得像軍事區。」
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