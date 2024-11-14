屋崙市長盛桃遭罷免 政界、社區多人爭取該職

屋崙市長遭罷免，多名政界與社區領袖有意爭取該職位。(取自屋崙市府臉書)

令人震驚的罷免 行動，導致屋崙 市長盛桃(Sheng Thao)市長兩年任期停止，現尚不知接下來由誰領導屋崙，有意爭取此職位的人數正在增加，但政界人士特別關注一個名字：芭芭拉‧李(Rep. Barbara Lee)。

「舊金山紀事報」報導，芭芭拉‧李自1998年以來一直任職國會，現年78歲，目前尚未公開表示競選此一職位，她的辦公室也拒絕發表評論。但若她參選並獲勝，將不是第一次有知名政界人物回歸屋崙，其他還有前加州州長布朗(Jerry Brown)於1999至2007年擔任市長、前國會眾議員 德倫斯(Ron Dellums)2007至2011年任職屋崙市長。

此次有意參選的潛在候選人是泰勒(Loren Taylor)，2022年曾與盛桃競選。其他被提及的名字還包括市議員卡爾布(Dan Kalb)。根據「Politico」報導，前NFL球員林奇(Marshawn Lynch)曾暗示可能競選市長。公共事務公司負責人柯瑞德(Isaac Kos-Read)告訴舊金山紀事報，計畫競選屋崙市長。2022年曾競選市長的艾莉莎(Allyssa Victory)考慮參選、但尚未決定。

芭芭拉‧李是資深聯邦眾議員，今年出馬競逐民主黨國會參議員提名失敗，其國會眾議員任期將於今年底屆滿，將交棒給BART前董事葉婷芳(Lateefah Simon)。政治專家認為，她若決定參選、可能贏得屋崙市長選舉，但需要一些努力，必須展開競選活動、與選民對話，並針對如何領導城市提出想法與計畫。

屋崙將於明年春天舉行特別選舉，以接替盛桃完成剩餘任期。市長被罷免，選民認為她應對屋崙市的公共安全問題、自2020年疫情後尚未復甦經濟，以及持續存在無家可歸問題負責。

今年6月，聯邦調查局突襲盛桃住所，就在罷免請願書獲通過兩天之後，加深屋崙人對她領導能力的不信任，但她並未被指控犯有任何罪刑。

儘管盛桃被罷免，但無論是2025年特別選舉或2026年大選，皆未禁止她再次參選市長。她的發言人普拉特(Casey Pratt)表示，尚未討論她是否再度競選。

屋崙商會在選舉前進行民調發現，702名受訪者中的75%認為，屋崙正走向錯誤方向。屋崙民眾正在尋找可領導並把事情做好的領袖，可推動政策向前發展，解決屋崙面臨問題，同時激勵民眾在這個城市有更好生活。

目前市長一職將由屋崙市議長擔任臨時市長直至特別選舉，但具體由誰擔任此一職位、尚不清楚。現任議長勵琪(Nikki Fortunato Bas)正在競選阿拉米達縣議員，若她贏得該席位，屋崙市議會必須選出一名新主席擔任臨時市長領導屋崙，直到特別選舉選出新市長。