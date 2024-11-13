BART暴力犯罪仍高 竟高達疫情前的近2倍

灣區捷運系統BART今年每百萬乘次犯罪率，是疫前的近兩倍。(本報檔案照)

灣區 捷運系統BART暴力犯罪 數量，近來雖然略有減少，但每百萬乘次犯罪率仍是疫前的近兩倍。回憶BART營運初期的安寧景象，讓人不禁升起世風日下的感嘆。

今年BART發生了兩起引人矚目的攻擊事件，其中包括本月稍早的刺人事件，讓一般乘客感到驚慌和恐懼。但事後，乘客告訴舊金山紀事報，他們並不感到驚訝。因為使用軌道運輸系統明顯感覺不如疫情 之前安全。

BART警察數據顯示，每百萬乘次犯罪率是疫前的近兩倍。長久以來，BART乘客一直抱怨列車上和車站內的犯罪行為，而且在疫情期間，這種擔憂不斷升級。這種現象不只發生在灣區，美國各大都市的公共交通系統普遍都有犯罪升級的現象。

在去年的一項調查中，60% 的受訪者表示，如果BART能夠提高安全性和清潔度，他們會更頻繁地乘坐BART。73% 的受訪者表示，當有穿著制服的當班警察在場時，他們會感覺乘坐更安心。為回應乘客的心願，BART從今年夏天開始增加了列車上巡邏人員的數量。

由於BART的乘客量仍不到2019年的一半，系統內發生的犯罪行為（除了車站和火車內之外，還包括停車場和廣場等區域）被乘客注意到的程度幾乎是2019年的兩倍。在疫情爆發前的三年中，1月至9月期間，平均每百萬乘次發生3.7起暴力犯罪。隨著乘客流量大幅下降，這一比率在2020年急劇上升，在2021年達到高峰9.8，然後今年降至 7.3。