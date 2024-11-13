東灣選情 市議長勵琪選阿縣議員 目前得票落後

屋崙市議長勵琪參選阿縣議員，目前得票數落後。若落敗，將擔任屋崙代市長到明年特別選舉。（記者劉先進╱攝影）

東灣選舉結果顯示，轄區為華埠的屋崙 市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）參選阿拉米達縣第五區議員，票數落後於對手。由於亞裔市長盛桃被罷免 ，若勵琪落敗，反而將接任代理市長，直到特別選舉。另外，參選屋崙不分區市議員的華裔 王夏琳（Charlene Wang）已敗選。

阿拉米達縣第五區議員的截至周二開票結果顯示，現任屋崙市議長勵琪和艾姆瑞維爾市議員鮑特斯（John Bauters）分別獲4萬8799票和5萬2651票。勵琪暫時落後3852張選票。如果保持不變、未能反超，勵琪將無緣阿縣議員席位。

屋崙市長盛桃已被罷免，她將繼續任職直至投票結果得到認證，這可能要到12月中旬。屆時，勵琪將接任臨時市長。若勵琪逆轉勝選阿縣議員，明年1月就職。將由屋崙副市長接任市議長，並成為下一任臨時市長，直至特別選舉。若勵琪敗選，將擔任代市長到特別選舉。

根據規定，盛桃卸任後120天內必須舉行特別選舉，最遲可能明年4月舉行。當選者只任職兩年，完成盛桃剩餘任期。2026年，屋崙再進行一次市長選舉。從今年罷免選舉結果確認到明年4月，五個月內，屋崙將交替更換四次市長。

曾被拜登政府任命為交通部助理部長特別顧問的屋崙華裔王夏琳，參選屋崙不分區市議員，也是今年首個參選屋崙議員席位的華裔。她的競選綱領包括，投資社區警務、增加警力，解決犯罪和槍枝暴力，增強公共安全。支持為所有收入水準的人建造更多的住房和商業地產、可負擔住房等，在屋崙發展清潔能源產業等。

截至12日開票結果，在不分區選舉中，王夏琳獲2萬1023票。加州立法區主任、屢獲殊榮的社區組織者鮑文（Rowena Brown）拿到2萬9331票，雖然票數還沒有點完，但王夏琳的票數差距太大，幾乎無緣翻盤。

另外，最新開票結果顯示，在角逐聯邦第12選區眾議員的眾多候選人中，捷運（BART）第七區董事、警員改革倡導者、曾獲麥克阿瑟基金會天才獎的葉婷芳（Lateefah Simon），截至昨天得票12萬9621張，得票率65.2%，而排名第二的候選人Jennifer Tran得票6萬9114張，得票率僅34.8%，葉婷芳已確定當選。