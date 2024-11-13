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SFO感恩元旦假期估迎630萬旅客 比去年增15%

記者王子涵／舊金山報導
舊金山國際機場預計在感恩節至元旦期間，將迎來630萬名旅客，比2023年同期增加約15%。(SFO公共信息官提供)
舊金山國際機場預計在感恩節至元旦期間，將迎來630萬名旅客，比2023年同期增加約15%。(SFO公共信息官提供)

舊金山國際機場（SFO）已準備就緒迎接11月22日開始的假期旅行季。今年假期期間，SFO新增多項基礎設施、航線和服務，以提升乘客的旅行體驗。預計在感恩節至元旦期間，約630萬名旅客會經過SFO，比2023年同期增加約15%。

SFO公共信息官亞克爾（Doug Yakel）表示，建議旅客在國內航班出發前至少兩小時、國際航班出發前三小時到達機場，避免因人潮擁擠而延誤行程。

亞克爾預計，假日期間的停車場將接近滿位，建議旅客使用公共交通工具或共乘方式前往機場。若需停車，機場鼓勵旅客提前通過在線系統預訂停車位，網址為parking.flysfo.com。

SFO還將推出遠程行李托運服務，乘客可在長期停車場和租車中心辦理行李托運，適用於部分航空公司的國內航班。

隨著1號航站樓的完工，SFO的各航站樓已在安檢後無縫連接。3號航站樓還開放了一條臨時通道，乘客可在3號航廈西側改造期間輕鬆轉機。

假期期間，旅客還有更多新航線選擇，包括Air Premia飛往首爾、Frontier Airlines飛往棕櫚泉，以及United Airlines飛往墨西哥蒙特雷、貝里斯和哥斯大黎加。此外，Alaska Airlines也將提供往返哥斯達黎加的服務。

SFO將於假期期間在航站樓內安排現場音樂演出，邀請灣區的藝術家現場表演，進一步增添節日氛圍。

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