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基因檢測公司23andMe裁員40% 並撤治療部門

編譯廖宜怡╱綜合報導
基因檢測公司23andMe執行長沃伊斯基，宣布裁員40%並撤掉治療部門。(美聯社)
基因檢測公司23andMe執行長沃伊斯基，宣布裁員40%並撤掉治療部門。(美聯社)

為了削減營運成本，基因檢測公司23andMe宣布裁員40%，同時將裁撤其治療部門，受影響員工預計將超過200人。

美聯社報導，23andMe 11日宣布公司重組計畫。23andMe表示，他們將「盡快」結束目前正在進行的臨床試驗工作，同時正在評估與其藥物開發和研究項目的資產有關的策略替代方案。這些項目包括癌症治療的研究。

23andMe共同創辦人暨執行長沃伊斯基（Anne Wojcicki）發表聲明說：「為了保持我們的核心消費者業務以及研究夥伴關係的長期成功，公司正在採取這些艱難但必要的行動。」

沃伊斯基是已故前YouTube執行長蘇珊‧沃伊斯基（Susan Wojcicki）的妹妹。

總部位於灣區南舊金山的23andMe近來經歷動盪時期。除了發生了備受矚目的資料外洩事件、多輪裁員行動，以及出現導致該公司股價暴跌的巨額虧損。23andMe七名獨立董事因為反對公司私有化計畫，突然在今年9月全部掛冠求去。一個多月後，23andMe於10月底宣布任命三名新獨立董事。

23andMe於2021年上市。由於消費者通常只會購買其主要商品唾液檢測盒一次，他們一直在尋求其他可以獲利的商業模式。23andMe上一會計年度的淨虧損達6億6700萬元，是前一年虧損3億1200萬元的兩倍多。美聯社指出，23andMe 12日公布的季度財報再次出現虧損，但金額小於前幾季。

23andMe預計，此次裁員和其他重組措施將可減少營運開支，每年可為公司節省超過3500萬元，但也將產生1200萬元的成本，主要與支付員工一次性遣散費和其他業務終止費用有關。

裁員 檢測 癌症

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