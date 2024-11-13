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薪水不足應付灣區生活 史丹福數千研究生員工喊罷工 要求調漲14%

編譯組／綜合報導
薪水不足以在灣區生活， 史丹福大學數千名助教研究生喊罷工。圖為史大校園。（取自Pexels）
薪水不足以在灣區生活， 史丹福大學數千名助教研究生喊罷工。圖為史大校園。（取自Pexels）

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，史丹福大學數以千計負責批改論文、授課和做研究的研究生（graduate students），原本準備在12日上午因勞資糾紛而罷工。現因談判略有進展，將罷工推遲到了13日。

2022年，全州3萬6000 名加州大學（University of California）助教成功舉行了罷工，使加州大學系統癱瘓了40 天，並導致這些學生助教的工資大幅上漲。史丹福大學的研究生工會雖然人數少得多，但他們說目標是取得同樣的結果。本科生的期末考試周將於12月9日開始。該校研究生工會一年前成立，但尚未與校方簽訂合同。

地球物理學博士生查菲（Thom Chaffee）說，史丹福雇用了大約5000名研究生員工，其中包括大約2000名研究員（fellowships）。他們不能加入工會，但可以罷工聲援。

上周，2300多名工會成員授權舉行罷工。

工會談判委員會成員查菲指出，麻省理工學院創建的 「生活工資 」計算器顯示，在聖塔克拉拉縣，單身人士每年需要6萬8624元才能維持生計。而有一個孩子的單身成年人則需要12萬1677元。他說，史丹福支付給所有研究生的平均年薪為5萬1500 元，無論他們是否有家庭。

工會要求的工資是5萬8842元，漲幅約為14%。

據學生报「史丹福日報」（Stanford Daily）報導，教務長馬丁內斯（Jenny Martinez）7日在教職工代表大會上表示，雙方在財務問題上的分歧 「相當大」，並稱「我們認為滿足他們的要求既不公平也不負責任」。

同樣在周四，馬丁內斯和副教務長本特（Stacey Bent）就罷工威脅發表聲明，稱如果發生罷工，學校將盡最大努力 保持 教學和研究的 連續性。

兩位教務長稱，史丹福提出的三年內加薪12%的提議，即加薪至約5萬4000元或5萬5000元，是 「公平和有競爭力的」，並將創造 「常春藤聯盟」（Ivy Plus）學校中的最高薪酬。

但工會稱，校方提出的合同第一年4.5%的漲幅將被70%住在史丹福宿舍的研究生上漲的房租所吞噬。對此史丹福指出其工資提議 「將與房租上漲保持同步」。

校方發言人還指出，史丹福已經為博士生支付了學費和醫療保險，而博士生是工會的絕大多數成員。

雙方仍在繼續談判，力爭達成協議，避免罷工。

罷工 加州大學 史丹福大學

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