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佛利蒙第6區市議員選舉 現任議員考克斯微幅領先華裔Raymond Liu

編譯組／綜合報導
佛利蒙華裔市議員候選人Raymond Liu與現任市議員票數截至周二差距甚小。（取自競選網站www.electraymondliu.com）
佛利蒙華裔市議員候選人Raymond Liu與現任市議員票數截至周二差距甚小。（取自競選網站www.electraymondliu.com）

據信使報（Mercury News）報導，根據最新的選舉結果，自11月5日選舉以來，領先優勢多次變化，目前現任女議員考克斯（Teresa Cox）在佛利蒙第6區的席位上略微領先於華裔挑戰者Raymond Liu。

到了周一（11日），兩人之間的微弱差距進一步縮小。 最新結果公布後，考克斯對Raymond Liu的62票領先優勢縮小到只有17票。結果顯示，她的得票率為50.11%，而Raymond Liu的得票率為49.89%。

考克斯在周一晚間接受採訪時說，她祈禱自己的領先優勢能夠保持下去，並說她 感謝所有的支持者。

現年27歲的Raymond Liu於2019年獲得戴維斯加大電腦科學學士學位，此前曾就讀於考克斯曾擔任過該學區學委的歐羅尼社區學院（Ohlone Community College）。

在前市政經理達納伊（Mark Danaj）醜聞曝光後，Raymond Liu競選的目標是 「恢復市政府的誠信和問責」（restore integrity and accountability）。今年早些時候，達納伊承認犯有以虛假藉口騙取錢財的重罪，被判入獄90天，並被勒令向佛利蒙償還近31萬7000美元，其中大部分用於償還他在2021年離職時收到的遣散費。

Raymond Liu在12日接受採訪時說：「我急於看到結果，我們只想確保所有選票都被計算在內。」

Raymond Liu說，作為Irvington區的居民，「我對現任代表的工作感到不滿。」他補充說，「就佛利蒙目前的政策而言，我們需要一股新鮮空氣。」

Raymond Liu說：「這樣一場勢均力敵的競選，確實表明了人們的聲音真的很重要。我們可以做出改變，這是可能的。」

考克斯自2020年底首次上任，已擁有四年的議會工作經驗，之前曾在社區學院教委任職多屆。

考克斯擁有西北大學（Northwestern University）核工程（nuclear engineering）學位，她一直倡導公共安全，並指出她曾努力清除Hirsch和Horner學校周圍以及Irvington Community Park附近的數十個遊民者營地。

佛利蒙第6選區包括Stevenson Boulevard、Osgood Road和Auto Mall Parkway之間的社區。

遊民 學區 華裔

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