新法上路 舊金山減1.4萬停車位 停車更困難了

圖為法案生效前後的區別，人行橫道前方20呎內將禁止停車，為轉彎車輛留出觀察行人的空間。(取自加州自行車聯盟官網)

舊金山 在11日失去了近1萬4000個停車位，因為一項新的車輛法規生效。名為「拯救生命的日照法案」AB 413號法案，將在全州各市的交叉口實行「日照化」處理。

這意味著需要清除駕駛員和過馬路的行人之間的視線障礙，透過移除停車位來降低發生危險事故的風險。

舊金山交通局預計，約1萬3775個停車位(相當於所有街道停車位的5％)將受到這項法規的影響。根據2014年進行的一項普查，舊金山市大約有44萬2000個公共停車位，其中27萬5500個位於街道兩邊，16萬6500個在停車場內。如果把所有停車位首尾連結，總長度達900哩，超過了加州 840哩的海岸線。

這項新法並未給各城市提供任何資金，也不要求人行橫道旁的路緣漆成禁止停靠的紅色標識。這意味著駕駛員有責任在接近人行橫道的一側，無論是否有漆紅線，保持一個停車位的距離。

執法人員將開始向在人行橫道前方20呎內停車的車輛，發出書面警告。從2025年1月1日起，舊金山交通局將對在日照區域內停車的違規者開出罰單，罰款從40元起。這項法規適用於所有人行橫道，無論是否有畫線。

舊金山停車難的問題已經讓當地居民頭痛不已，一次性減少1.4萬個停車位，激起不少批評聲音。

「我堅決反對。」Noc Noc酒吧的老闆Rahmat Shirakhon表示，「這減少了太多停車位，如果我上夜班，則需要花大約半個小時來找個停車位。」

他認為，遵守交通規則對於行人已經是安全的。他擔心停車位的減少將影響商業街，尤其是在周末時段，90%的顧客都來自於城外。

外賣司機Akil Whitaker認為，這些改變讓城市對駕駛者越發不友好：「城市已經實施了太多偏向騎自行車者和行人的措施，對於有車的人來說，這裡變得非常不友好。」

本地居民Ariel Vitale則表示，她的幾個朋友曾遭遇車禍，大部分原因都是因為轉彎的司機沒有注意到過馬路的行人。她說：「安全必須是首位，但也不能忽視小商業主的實際需求。」