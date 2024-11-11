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舊金山地方選舉 大部分提案獲通過

記者李怡╱舊金山報導
金山地方選舉中，選民對多項涉及教育、醫療、公共安全和住房的提案進行投票。（記者李怡╱攝影）
金山地方選舉中，選民對多項涉及教育、醫療、公共安全和住房的提案進行投票。（記者李怡╱攝影）

舊金山地方選舉中，選民對多項涉及教育、醫療、公共安全和住房的提案進行投票。以下是部分提案的詳細內容和選舉結果。

A提案，學校改善和安全債券。旨在籌集資金改善舊金山學校的基礎設施，以提升學校的安全性和教育質量。資金將用於修繕老舊建築、提升安全措施並更新教學設備。A提案獲得了74.33%的支持率，超過所需的55%門檻，成功通過。

B提案，社區健康、醫療設施和減少無家可歸者債券。旨在加強社區健康設施，包括醫療機構、公共安全設施和無家可歸者庇護所。目的是為無家可歸者提供更多支持，改善醫療和公共空間的基礎設施。提案獲得72.27%的支持率，成功通過。

C提案，設立督察長。提案建議設立一名督察長，負責對市政府的工作進行監督，確保政府運作的透明度和問責性，防止腐敗和濫用職權。C提案獲得了60.34%支持率，成功通過。

D提案，市政委員會和市長權限。提議對市政委員會權限進行調整，旨在重新分配市政權力，加強市長在決策過程中的權限，但未得到選民的支持。56.39%的選民反對，未通過。

E提案，創建調查小組以建議變更或合併市政委員會。提議成立專門的調查小組，對現有的市政委員會進行評估，並提出關於合併、改變或解散一些委員會的建議，以提高效率。E提案獲得了52.05%的支持，成功通過。

F提案，警察人員配置與延期退休計畫。旨在增加警察人員配置並推行延期退休計畫，以確保公共安全。54.72%的選民投反對票，未能通過。

G提案，為低收入老年人、家庭和殘障人士提供租金補貼。旨在通過提供租金補貼，幫助低收入老年人、低收入家庭和殘障人士獲得負擔得起的住房，以改善其生活質量。G提案獲得了57.75%的支持，通過。

舊金山地方提案體現教育醫療基礎設施建設。（記者李怡╱攝影）
舊金山地方提案體現教育醫療基礎設施建設。（記者李怡╱攝影）

H提案，消防員退休福利。旨在改善消防員的退休福利待遇，增強對消防人員的支持，確保他們在退休後的生活保障。H提案以51.6%的支持率通過。

I提案，有關護士和911接線員福利，以71.12%贊成票通過。

本次選舉的結果顯示出選民對改善公共服務的需求，特別是在教育、住房和公共健康方面。隨著部分提案的通過，舊金山將進行一系列基礎設施和福利提升計畫。

舊金山地方提案通過結果一覽。（記者李怡製圖）
舊金山地方提案通過結果一覽。（記者李怡製圖）

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