減1.7億元赤字 屋崙學區擬併10校 3300學生受影響

預算赤字太大，屋崙聯合學區計畫合併十所學校。（電視新聞截圖）

為了減少巨額預算 赤字，屋崙 聯合學區 （Oakland Unified School District）提出合併十所學校的計畫，將於12月進行投票。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，計畫合併的這十所屋崙學校共約3300名學生，部分學校已共享校園。學校共享校園是一項全國趨勢，目的在縮小學校規模、提供學生更多資源，但這種作法的成效通常很有限。

屋崙聯合學區總監強森─崔摩（Kyla Johnson-Trammell）預計在11月13日的學區委員會會議上，提出這項學校合併計畫，以及一項全面改革學校資金分配方式的提案。強森─崔摩說，「無為」不是一個選項。

受到超支和多年來入學率下降的影響，屋崙聯合學區未來兩年的預算赤字高達1億7400萬元，面臨破產的命運。然而，紀事報指出，合併學校僅能為學區節省數百萬元，並不能達成阿拉米達縣教育局（Alameda County Office of Education）財政顧問希望解決屋崙聯合學區財務問題的目標。

阿拉米達縣教育局總監卡斯楚（Alysse Castro）斥責屋崙學區官員沒有對學區進行更積極的重新設計，包括大幅減少學校數量。

卡斯楚說：「我們再次處於相同的處境，這是因為學區遲遲沒有對問題做出決定的緣故。我們相信，屋崙學區委員會和社區正走上重組的道路，但由於這個決定被延遲多次，以致於這條道路變得很窄，若偏離路線太遠，無疑會掉下財政懸崖。」

紀事報指出，如果屋崙學區無法解決預算問題，卡斯楚將介入，對屋崙學區的支出實施更大的控制。

屋崙2022年曾提出關閉和合併11所學校的計畫，但引發抗爭、占領學校、破壞公物、請願和兩名教師絕食的混亂，迫使學區最終只關閉了兩所學校和進行了一項合併計畫。

屋崙並非是唯一出現學區預算和入學率下降危機的城市。舊金山前陣子嘗試關閉學校，但在社區強烈抵制後取消了計畫，其他灣區學區也有調整學校規模的計畫。

屋崙聯合學區目前有77所學校，3萬4000名學生，是入學率相仿的佛利蒙聯合學區（Fremont Unified）的兩倍。