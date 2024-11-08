現任加州參議員威善高得票大幅領先科克林 預料可連任

現任參議員威善高，預料將保住加州參議會第11選區席位。(取自威善高臉書)

根據選舉計票結果，現任加州參議員 威善高(Sen. Scott Wiener)以77.2%得票率、領先共和黨候選人科克林(Yvette Corkrean)的22.8%，預料將保住加州參議會第11選區參議員席位。

威善高發訊給「聖荷西信使報」致謝支持者，表示他從心底感謝舊金山 與北聖馬刁地區選民，再次選他進入參議院。針對保護民主、建造更多房屋、加強公共交通系統、採取強力氣候行動、保護基本自由等，尚有許多工作要進行，感謝支持選民的信任。

第11選區包括整個舊金山與聖馬刁部分地區，涵蓋德利市(Daly City)、柯爾瑪(Colma)與布德莫(Broadmoor)。

威善高最廣為人知的政績，是簡化可負擔住房建造相關過程，並且撰寫參議會法案1047(SB 1047)，即「邊際人工智慧模型法案」(Frontier Artificial Intelligence Models Act)。這是一項具有爭議的法案，旨在規範人工智慧以防止潛在災難與恐怖主義威脅。儘管法案在參議會和眾議會都獲得通過，但最終被州長紐森否決。

自認為進步派的威善高，在社交媒體「X 」發文，表達對川普與共和黨在全國選舉獲勝的看法，反思此一轉變對自由派民主黨大本營加州的含意。他認為，川普回來了，他的盟友控制參議院，眾議院則不斷變化。對於為何會發生這種情況，將會有激烈爭論。他誓言，加州將保護民主、自由與所有人基本尊嚴而奮鬥，不會因法西斯主義而改變。

威善高競選活動重點，為擴大醫療保健的覆蓋範圍，特別是心理健康與成癮治療(addiction treatment)。他目前擔任參議會住房委員會主席、加州立法猶太裔核心小組共同主席、參議會心理健康核心小組主席。

威善高來自紐澤西，畢業於杜克大學，並獲取哈佛大學法學院法律學位。參選州參議員席位之前，他曾擔任舊金山市議員，代表曾由米爾克(Harvey Milk)擔任市議員的同一選區。

威善高的競爭對手科克林是一名註冊護士，也是舊金山進步政治的批評人士。她在「X」表達對支持者的感謝。她寫道，從基層競選活動中獲得支持，讓她對舊金山未來充滿希望。無論結果如何，競選加州參議員都是榮幸。