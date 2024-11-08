聯邦眾議員史沃威爾 得票大幅度領先克魯特文提

代表東灣的國會第14選區聯邦眾議員史沃威爾的得票率大幅領先對手，有望贏得第七次任期。（美聯社）

開票統計顯示，代表東灣的國會第14選區民主黨聯邦眾議員史沃威爾 （Eric Swalwell）以大幅度得票差距，領先共和黨 對手克魯特文提（Vin Kruttiventi）。

根據截至7日開票結果，史沃威爾的得票率為63.6%，大幅領先對手克魯特文提。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，在選舉期間，史沃威爾朝溫和派靠攏，公開表示反對阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）和民主黨一些最進步派立場的移民政策。克魯特文提則向選民宣揚他的共和黨溫和派政綱，認為應加強公共安全和實施更嚴格的移民措施。

以目前的情況看來，史沃威爾有望贏得他的第七次聯邦眾議員任期。史沃威爾代表的國會第14選區已經過重畫，現在的範圍橫跨西屋崙到佛利蒙（Fremont）和利佛摩（Livermore）。

根據競選財務網站OpenSecrets公布的數據，史沃威爾在此次選舉中籌得的資金總額為370萬元，遠超過克魯特文提籌得的84萬元。充裕的競選資金結合史沃威爾在整個選區的高知名度，讓史沃威爾獲得巨大的優勢。

國會第14選區的人口大部分是外國出生，近五分之二的居民是移民。史沃威爾和克魯特文提的競選策略都將公共安全和改善美國移民系統列為優先事項，但史沃威爾表示，只有民主黨人會認真對待改善移民系統的問題，共和黨人只會在選舉時利用這個議題做宣傳。

史沃威爾說：「民主黨人想要解決問題，共和黨人只會虛構故事；民主黨人有解決方案，共和黨人只想在政治上取勝。」

本身是移民的全球顧問公司A5執行長克魯特文提表示，近年來越過美國南部邊境的非法移民 人數創下歷史新高，來到美國尋求安全和機會的第14選區居民認為，犯罪激增讓社區變得非常不安全。

史沃威爾表示，要不是共和黨反對兩黨邊境法案，邊境的非法移民問題本來可以解決。