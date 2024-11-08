我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

聯邦眾議員史沃威爾 得票大幅度領先克魯特文提

編譯廖宜怡╱綜合報導
代表東灣的國會第14選區聯邦眾議員史沃威爾的得票率大幅領先對手，有望贏得第七次任期。（美聯社）
代表東灣的國會第14選區聯邦眾議員史沃威爾的得票率大幅領先對手，有望贏得第七次任期。（美聯社）

開票統計顯示，代表東灣的國會第14選區民主黨聯邦眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）以大幅度得票差距，領先共和黨對手克魯特文提（Vin Kruttiventi）。

根據截至7日開票結果，史沃威爾的得票率為63.6%，大幅領先對手克魯特文提。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，在選舉期間，史沃威爾朝溫和派靠攏，公開表示反對阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）和民主黨一些最進步派立場的移民政策。克魯特文提則向選民宣揚他的共和黨溫和派政綱，認為應加強公共安全和實施更嚴格的移民措施。

以目前的情況看來，史沃威爾有望贏得他的第七次聯邦眾議員任期。史沃威爾代表的國會第14選區已經過重畫，現在的範圍橫跨西屋崙到佛利蒙（Fremont）和利佛摩（Livermore）。

根據競選財務網站OpenSecrets公布的數據，史沃威爾在此次選舉中籌得的資金總額為370萬元，遠超過克魯特文提籌得的84萬元。充裕的競選資金結合史沃威爾在整個選區的高知名度，讓史沃威爾獲得巨大的優勢。

國會第14選區的人口大部分是外國出生，近五分之二的居民是移民。史沃威爾和克魯特文提的競選策略都將公共安全和改善美國移民系統列為優先事項，但史沃威爾表示，只有民主黨人會認真對待改善移民系統的問題，共和黨人只會在選舉時利用這個議題做宣傳。

史沃威爾說：「民主黨人想要解決問題，共和黨人只會虛構故事；民主黨人有解決方案，共和黨人只想在政治上取勝。」

本身是移民的全球顧問公司A5執行長克魯特文提表示，近年來越過美國南部邊境的非法移民人數創下歷史新高，來到美國尋求安全和機會的第14選區居民認為，犯罪激增讓社區變得非常不安全。

史沃威爾表示，要不是共和黨反對兩黨邊境法案，邊境的非法移民問題本來可以解決。

史沃威爾 非法移民 共和黨

上一則

名嘴王義川灣區演講 探討台灣民主與國家認同

下一則

迎聖誕 世報萌寵造型賽來了 總獎金達2000元

延伸閱讀

北卡大選 選擇川普出任總統 州長選民主黨

北卡大選 選擇川普出任總統 州長選民主黨
紐約選舉現「紅潮」 創40年最小差距

紐約選舉現「紅潮」 創40年最小差距
川普曾放話「上任後驅逐哈利王子」 移民文件恐曝光

川普曾放話「上任後驅逐哈利王子」 移民文件恐曝光
北卡3度票投川普 選州長卻3度鍾情民主黨

北卡3度票投川普 選州長卻3度鍾情民主黨
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

熱門新聞

一對70多歲的退休夫妻，去年決定搬到法國度晚年。去年10月成行，如今決定搬回美國。圖為舊金山街景示意圖。(Pexels)

「只有痛苦」移民法國夢碎 舊金山退休夫婦搬回美國

2024-11-06 01:14
截至6日下午3時，加州十大公投提案內有六項贊成、四項反對，其中36號法案支持者最多。（美聯社）

加州十項公投案結果出爐 6個YES 4個NO

2024-11-06 19:42
圖為阿根廷螞蟻。（美聯社）

專家：螞蟻大軍將入侵家門 兩招應對

2024-11-04 01:00
羅偉得票暫居第一，有望當選舊金山市長。(記者劉先進╱攝影)

舊金山市長選舉 羅偉得票暫列榜首 有望當選

2024-11-06 01:54
梅姨家門前有著大型南瓜雕刻裝飾，排隊人潮最早下午兩點就已經開始排隊。（記者孫愛薇／攝影）

萬聖節討糖果：梅姨家大排長龍、 西部小鎮鬼屋最吸睛

2024-11-01 02:20
美國大選11月5日投開票，加州除了地方官員候選人競逐外，州提案結果也陸續出爐，此為加州州府。（美聯社）

加州36號提案成治安政策指標 已有7成支持率

2024-11-05 21:50

超人氣

更多 >
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？

紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？
曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前
「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜
選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人

選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人