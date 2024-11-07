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陳詩敏、邁珍差距微小 金山第1區4年前劇情恐重演

記者劉先進、王子涵／舊金山報導
第一區目前的選情成為本次舊金山地方選舉中爭奪最激烈、票數最接近的選舉之一，圖為陳詩敏。（取自陳詩敏競選網站）
第一區目前的選情成為本次舊金山地方選舉中爭奪最激烈、票數最接近的選舉之一，圖為陳詩敏。（取自陳詩敏競選網站）

截止6日中午最新一輪開票結果顯示，舊金山第一區現任華裔市議員陳詩敏以獲得49.9%得票率，微弱落後於對手邁珍（Marjan Philhour）。陳詩敏目前得到9336票，落後邁珍35票。四年前，陳詩敏是以125票、不足0.4%的微弱優勢戰勝邁珍，當選第一區市議員。第一區目前的選情成為本次舊金山地方選舉中爭奪最激烈、票數最接近的選舉之一。

陳詩敏通過一份聲明表示，當所有的選票的計算完畢，有信心贏得這場選舉。她表示，在舊金山生活的好處之一就是他們不遺餘力地，確保每個人都有機會在投票選舉中發聲。因此，計算所有的選票需要多花一些時間。

在5日第一輪的開票結果中，陳詩敏獲得9336票，領先邁珍2%的得票率。

邁珍表示，列治文區的市議員競選通常非常接近。這表明社區被現任市議員分裂成不同派別。「社區需要一個能夠團結所有人的領袖，減少社區的分歧。我們非常耐心，也感謝大家對競選的積極態度。」

邁珍說，目前感覺自己表現不錯，鄰居們給與很多積極的回饋。每天走進辦公室，都會看到有新的志願者從附近趕來。「我們滿懷希望，耐心等待結果。通常需要一周時間，才知道勝負。」

陳詩敏提到，全國選舉的結果令許多人失望，這提醒必須繼續為工人、弱勢居民、小商業、租戶和家庭發聲。「很明顯，進步主義在舊金山依然蓬勃發展，在未來幾個月甚至幾年裡，我們需要堅守立場。」陳詩敏說。

陳詩敏感謝所有的志工和志願者，一直工作到投票結束的那一刻，以及所有參與本次選舉的第一區選民。「無論您投給誰，我們都感謝您對社區和民主的承諾。」

邁珍（左七）5日晚間舉辦的開票派對現場。（記者劉先進／攝影）
邁珍（左七）5日晚間舉辦的開票派對現場。（記者劉先進／攝影）

舊金山 投票 華裔

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