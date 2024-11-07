佩斯金市長開票排第三 從政20年從黑鬍子變白鬍子

佩斯金發表演說稱，舊金山仍然是一座充滿愛、彼此照顧、不會被少數富豪所誤導的城市。（記者王子涵／攝影）

舊金山 市長候選人、市議長佩斯金（Aaron Peskin）的開票派對，5日晚在北灘區的Bimbo's 365俱樂部舉辦。佩斯金年事已高的母親，及其弟弟也出現在現場，歡迎其支持者。

得益於在華埠 所在的第三區長期執政的經歷，佩斯金被華埠居民親切叫做「鬍鬚佬」。一位熟知佩斯金20多年的好友聽到後，說：「我認識他的時候可還不是這個樣子，那是24年前的事情了，他的鬍子還是黑色的。」

另一位猶太 裔好友介紹，在場的人不少是北灘區的小商業主。他表示，得益於佩斯金的保護，北灘區的社區生態才保持得如此「純淨」。「北灘區和比鄰的華埠仍然是遊客旅遊的首選，這都應歸功於佩斯金的努力。」

當晚9時，第一批開票結果公布，在已計入的40%選票中，羅偉（Daniel Lurie）第一輪得票率以28.8%領先；現任市長布里德（London Breed）以24.9%位列第二；佩斯金以21.1%位列第三，麥法恩、安世輝位列其後。

佩斯金當晚發表演說表示，舊金山仍然是一座充滿愛、彼此照顧、不會被少數富豪所誤導的城市。

「有人說舊金山正在變得保守或溫和，絕對不是。我曾與42位市議員共事，他們多數人都支持並參與了我的競選。」佩斯金表示，他將堅持在不破壞社區、不取代小商業、不將屬於社區的大洋灘（Ocean Beach）改造成「邁阿密海灘」的情況下，保證城市的成長和發展。

佩斯金感謝超過5000位提供小額捐款的支持者，以及250個幫助競選宣傳的家庭。「他們沒有去攻擊其他候選人，也不是批評城市，而是實實在在討論真正的問題，提出真實的解決方案。」佩斯金說，「你們是我背後的力量，我深表感謝。」