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布里德市長開票不如意 籲市民繼續支持金山未來

記者李怡／舊金山報導
在開票派對上布里德與支持者。（記者李怡／攝影）
在開票派對上布里德與支持者。（記者李怡／攝影）

截止到6日晚間，舊金山選務處經過14輪選票計算，市長候選人羅偉（Daniel Lurie）暫時領先，現任市長布里德（London Breed）居次，但和領先者略有差距。布里德說，雖然結果不如人意，但為自己過去的工作感到驕傲。她呼籲市民繼續支持舊金山的未來。

這場選舉採用複選排名投票（Ranked-Choice Voting）制，讓選民可以按偏好為多位候選人投票。最初計票時，羅偉以6萬2645票（27.97%）領先，布里德則以5萬5033票（24.57%）緊追在後。隨著選舉過程中其他候選人逐步淘汰，佩斯金（Aaron Peskin）在第13輪被淘汰，麥法恩（Mark Farrell）在第12輪出局，隨後選票逐漸集中到了羅偉和布里德兩人身上。

初步選舉結果出爐後，羅偉說：「今天，舊金山選民選擇了改變。我們的城市需要新氣象，我承諾會全力以赴，讓這座城市變得更宜居、更安全。」

布里德也向支持者致意。她說：「雖然結果不如人意，但我為自己過去的工作感到驕傲。感謝所有支持我和相信我的人。」她呼籲市民繼續支持舊金山的未來。

選舉結果引起華裔社區的廣泛關注，許多市民對於可能是未來市長的羅偉接下來的施政充滿期待。

這次選舉結果也被視為舊金山政治生態的一次重大轉折，許多分析人士指出，市民對現任政府在無家可歸問題、住房短缺及公共安全方面的處理方式感到失望。羅偉的可望當選反映了選民對改變現狀的強烈訴求。選前，羅偉在競選中不斷強調要「恢復舊金山的榮耀」。他提出了一系列具體的政策建議，包括增加可負擔住房、改革警務系統以及加強市區的清潔工作，以應對市中心的衛生與治安問題。

羅偉強調，選舉結束後，會著手組建新團隊，並計畫在上任後的100天內推出一系列改革方案。「舊金山的問題不會一夜之間解決，但我們會一步步前進，讓每一位市民看到變革的希望。」

在開票派對當晚，媒體等候布里德回應選票落後的問題。（記者李怡／攝影）
在開票派對當晚，媒體等候布里德回應選票落後的問題。（記者李怡／攝影）
在開票派對當晚，媒體等候布里德回應選票落後的問題。（記者李怡／攝影）
在開票派對當晚，媒體等候布里德回應選票落後的問題。（記者李怡／攝影）
在選舉日晚上開票派對上布里德與支持者互動。（記者李怡／攝影）
在選舉日晚上開票派對上布里德與支持者互動。（記者李怡／攝影）

舊金山 投票 華裔

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