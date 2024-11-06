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川普宣布勝選 賀錦麗開票派對數百支持者提前散場

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

灣區未來政治經濟走向 美國大選結果見端倪

記者周喆╱舊金山報導
柏克萊加大學生正在排隊等待投票。(美聯社)
柏克萊加大學生正在排隊等待投票。(美聯社)

今年美國總統大選5日投票，被許多人視為數十年來最重要的一次選舉，最受關注的當然是賀錦麗與川普的總統選舉大戰。但是對灣區居民來說，加州及地方縣市選舉可能與自身關係更密切。很多選舉結果今天可揭曉，灣區今後數年的政治生態及經濟民生走向將可見端倪。

地方選舉層面，舊金山市長選舉是重點，被視為進步派的風向標。以往在任市長參選，往往具有較大優勢。但今年很不一樣，是一場具有真正競爭性的選戰。舊金山採用複選排名制度(ranked-choice voting)，又為這場選舉帶來更多變數。

幾位主要候選人中，現任市長布里德(London Breed)雖遭遇強力挑戰，但仍被視為最有力競爭者之一。作為舊金山溫和派路線代表人物，布里德最大優勢是施政經驗及有現行政策。

今年舊金山市長選舉一大亮點是政治素人丹尼爾羅偉(Daniel Lurie)異軍突起，成為布里德最大的競爭對手。身為史特勞斯家族繼承人，從未擔任過公職的羅偉在本次選戰中主打消除官僚主義，並矢言「對抗市政廳機器」。近期羅偉的民調支持度有超前之勢。

此外，市議長佩斯金(Aaron Peskin)在進步派選民中具有影響力，曾短期代理過市長的麥法恩(Mark Farrell)也希望藉這次選戰重新拿回市長寶座。

舊金山市議員選舉方面，現任唯一華裔市議員陳詩敏能否連任，黎慧心、陳小焱等候選人能否為舊金山增加更多華裔市議員，也是看點。

與舊金山隔一個海灣的東灣，今年同時有兩場罷免公投選舉，屬於罕見。面臨罷免的分別是屋崙亞裔市長盛桃(Sheng Tao)和阿拉米達縣地檢長官善貞(Pamela Price)，儘管原因各不相同，兩位女性民選官員都是在上任後不久就遭到罷免公投。她們能否在罷免公投中過關保持自己的職位，將由選民作出決定。

今年南灣最重要的選舉，應屬國會第16區眾議員選舉。自從去年年底資深眾議員艾許(Anna Eshoo)宣布不再連任，這場選舉就注定成為焦點之戰。加州眾議員羅達倫(Evan Low)和前聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)對決，選情一直很緊張。

其中羅達倫被視為華人參政青年典範，這次更被支持者稱為「千載難逢的良機」。但是羅達倫的進步派理念，包括他在教育、性別多元化等方面的主張，也令部分華人對他持批評態度。

南灣華人聚集的庫比蒂諾等地，今年也有多場重要市議員和學區委員改選。

加州提案方面，今年加州共有十個提案交付選民公投。其中最受矚目的應是36號提案，即加重毒品與盜竊刑責提案。這項提案被普遍認為是對之前47號提案的修正。47號提案內容將盜竊和毒品犯罪重新定義為輕罪。選民關注36號提案，反映他們對加州當前治安狀況的不滿。

地方提案方面，舊金山K提案擬關閉海傍公路，引發當地居民擔憂，並為此舉行十次抗議集會。

舊金山 加州 罷免

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