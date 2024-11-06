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「只有痛苦」移民法國夢碎 舊金山退休夫婦搬回美國

編譯林思牧／綜合報導

一對70多歲的退休夫妻，去年決定搬到法國度晚年。去年10月成行，如今決定搬回美國。他們的結論是：留在法國只有痛苦沒有快樂。

CNN旅遊專欄報導，基爾克洛夫婦（Ed Kierklo and Joanna McIsaac-Kierklo）過去都是企業的高階主管，他們去年從舊金山搬到法國，但僅僅過了12個月，他們就即將返回美國。雖然74歲的喬安娜和75歲的艾德原本打算在這個歐洲國家度過餘生，但這對退休夫婦一直很難在當地交到朋友，並對法國的官僚機構越來越感到沮喪。

喬安娜說：太多悲傷、沒有歡樂，我們每天都在掙扎。喬安娜補充說：「我認為我們不能再付出更多的努力來適應法國的生活方式。」她將他們的經歷描述為「一場噩夢」（a nightmare）。雖然喬安娜和艾德仍在研究即將返回的細節，但他們對法國的生活感到「沮喪和疲憊」，並準備「放棄並離開」。

他們說，當初離開加州搬到法國，絕對不是輕易做出的決定。喬安娜和艾德結婚已有20年，此前他們已經一起或單獨環遊世界各地。「我直到50多歲才結婚，」來自舊金山的喬安娜說， 「所以當我遇到艾德時，我們開始一起旅行。我們沒有孩子，沒有兄弟姊妹，沒有父母，沒有什麼可以妨礙我們做我們想做的事。」

喬安娜解釋說，她和艾德在結婚的頭15年裡買賣了三套不同的房子，賺到的錢給了他們足夠的積蓄，讓他們可以選擇旅行，甚至搬到他們想要去的任何地方。他們很久以前曾在法國南部停留過兩個月，覺得那裡的很純樸，居民很有公德心，也沒有槍械暴力，所以決定擺脫政治氣候越來越極端的美國。

但現在他們決定回到舊金山，喬安娜去年很明智的決定是：她保留了已住了40年的有房租漲限的公寓（rent-controlled apartment）。現在他們回來，還是可以不用繳太貴的房租。但也不是所有的外移都有不好的結果，CNN旅遊專欄報導，一對夫婦搬到義大利以後，每個月的開銷省了3000美元。

舊金山 退休 義大利

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