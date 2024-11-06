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候選人最後衝刺 深入社區票 市民：直接交流更能了解他的政策

記者李怡／舊金山報導
布里德走進社區，與選民交流。（記者李怡/攝影）
布里德走進社區，與選民交流。（記者李怡/攝影）

5日選舉日當天，舊金山的候選人們抓住最後時機，走上街頭深入社區，與選民面對面交流。市區各個角落都能看到候選人和他們的支持者舉著標語，呼籲市民為其投票

黎慧心與支持者走訪北岸區。（受訪者供圖）
黎慧心與支持者走訪北岸區。（受訪者供圖）

在北岸區的公園裡，第三區市議員候選人黎慧心（Sharon Lai）帶著她的支持者們，微笑著向每位路過的市民問好。她的標語上寫著「為更安全、更強大的舊金山而奮鬥」，代表了她對這座城市的承諾。黎慧心詢問選民對社區的期望與關注，並分享她的政策目標，特別是她在公共安全和基礎設施改善上的計畫。她說道：「我希望能在市政廳為我們的社區發聲，解決大家真正關心的問題。」

麥讚明與妻子拜會華埠。（受訪者供圖）
麥讚明與妻子拜會華埠。（受訪者供圖）

另一邊，第三區市議員候選人麥讚明（Moe Jamil）也不甘落後。他走訪商業街區，舉著寫著「Back to Basics」的標語，強調他專注於基礎服務和市政管理的理念。麥讚明帶著會講流利中文的太太，直接與小商戶們對話，了解他們的需求，並承諾如果當選，將推動政策支持本地商業的發展。麥讚明說︰「我想讓舊金山恢復活力，為每一位市民帶來實際的改變。」

羅偉選擇在交通樞紐車站與選民深入交流。（記者李怡/攝影）
羅偉選擇在交通樞紐車站與選民深入交流。（記者李怡/攝影）

而市長候選人羅偉，選擇在市中心繁忙的街頭站點，與每位行人真誠地交談，介紹他的政見。他的支持者們手持「Lurie for Mayor」的標語站在一旁，吸引了不少市民駐足聆聽。羅偉強調他希望帶來更透明、更有效率的政府管理，並致力於解決住房、無家可歸等城市面臨的挑戰。一位路過的市民說：「這樣直接的交流讓我覺得更了解他的政策，也增加了信任感。」

舊金山市長布里德，在選舉日當天前往舊金山民主黨中央委員會（DCCC）總部，探訪正在進行電話拜票的志願者。她向在場的員工和志願者致謝，稱讚他們的辛勞，並激勵大家在最後階段繼續為所支持的候選人努力。下午布里德與社區領袖羅伯托一同前往米慎區，進行商家拜訪活動。他們沿著商業走廊與商家和選民交流，強調投票的重要性，並呼籲大家為社區未來發聲。

選舉日當天，候選人們的努力無疑讓選民們有了更直接的感受。許多人在與候選人交流後，表示對這次選舉更有信心，年輕選民Jade Zhou說道，「與候選人們面對面的交流讓我覺得自己真正參與其中，而不只是選票上的一個名字。」

舊金山 投票 民主黨

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