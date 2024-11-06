挺川網紅 大鬧舊金山民主黨委員會總部

民主黨員工和志願者要求穆倫和同行男子「離開此地」，並指責穆倫和他的支持者非法闖入。（取自X平台）

據舊金山 廣播媒體KQED的報導，在選舉投票日的上午，兩名支持共和黨候選人川普 （Donald Trump）的網紅在舊金山民主黨 委員會總部樓前，與工作人員發生推擠，並在激烈的爭執中被請出大樓。

一段在社交媒體熱傳的視頻顯示，民主黨的僱員與這位在Youtube頻道擁有超過80萬訂閱者的網紅丹尼穆倫（Danny Mullen）及另一位同行男子發生激烈爭執。兩人身穿美國國旗圖案的襯衫，戴著「讓美國再次偉大」（MAGA）帽子，並披著川普的旗幟。

舊金山民主黨中央委員會主席湯曉慧（Nancy Tung）表示，這樣的行為對總部的運營造成干擾。「大家來這裡是為了工作，志願者在這裡是為了打電話給我們的選戰州和國會選區。」視頻中，湯曉慧及時將雙方拉開，避免衝突進一步升級。

這起事件發生在民主黨位於舊金山市場街的總部，該市是全國、州級和地方競選的中心，這引發了選舉日當天的緊張情緒。穆倫的影片經常涉及右翼陰謀論，並激怒進步派。

「他有點像是個網路挑釁者，」湯曉慧說，「他會進入某些特定場景，在明知他所採取的立場對談話對象是極端的情況下，以激怒人們。」

在舊金山標準報（San Francisco Standard）發布的一段影片中，可以看到穆倫和另一名男子在總部的門口與志願者和員工爭論。湯曉慧表示，他們聲稱來此是為了「改變人們的想法」。

員工和志願者要求他們「離開此地」，並指責穆倫和他的支持者非法闖入，最終湯曉慧和其他人讓他們離開。

在發布了關於此次事件的視頻後，穆倫在Instagram上發布了一張照片，標題是「明天見分曉」。