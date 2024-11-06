我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普拿下第2個搖擺州喬治亞 賓州領先賀錦麗

美首位公開「跨性別」入國會 麥布萊德當選眾議員

挺川網紅 大鬧舊金山民主黨委員會總部

本報記者／舊金山報導
民主黨員工和志願者要求穆倫和同行男子「離開此地」，並指責穆倫和他的支持者非法闖入。（取自X平台）
民主黨員工和志願者要求穆倫和同行男子「離開此地」，並指責穆倫和他的支持者非法闖入。（取自X平台）

舊金山廣播媒體KQED的報導，在選舉投票日的上午，兩名支持共和黨候選人川普（Donald Trump）的網紅在舊金山民主黨委員會總部樓前，與工作人員發生推擠，並在激烈的爭執中被請出大樓。

一段在社交媒體熱傳的視頻顯示，民主黨的僱員與這位在Youtube頻道擁有超過80萬訂閱者的網紅丹尼穆倫（Danny Mullen）及另一位同行男子發生激烈爭執。兩人身穿美國國旗圖案的襯衫，戴著「讓美國再次偉大」（MAGA）帽子，並披著川普的旗幟。

舊金山民主黨中央委員會主席湯曉慧（Nancy Tung）表示，這樣的行為對總部的運營造成干擾。「大家來這裡是為了工作，志願者在這裡是為了打電話給我們的選戰州和國會選區。」視頻中，湯曉慧及時將雙方拉開，避免衝突進一步升級。

這起事件發生在民主黨位於舊金山市場街的總部，該市是全國、州級和地方競選的中心，這引發了選舉日當天的緊張情緒。穆倫的影片經常涉及右翼陰謀論，並激怒進步派。

「他有點像是個網路挑釁者，」湯曉慧說，「他會進入某些特定場景，在明知他所採取的立場對談話對象是極端的情況下，以激怒人們。」

在舊金山標準報（San Francisco Standard）發布的一段影片中，可以看到穆倫和另一名男子在總部的門口與志願者和員工爭論。湯曉慧表示，他們聲稱來此是為了「改變人們的想法」。

員工和志願者要求他們「離開此地」，並指責穆倫和他的支持者非法闖入，最終湯曉慧和其他人讓他們離開。

在發布了關於此次事件的視頻後，穆倫在Instagram上發布了一張照片，標題是「明天見分曉」。

舊金山 民主黨 川普

上一則

男子非法入侵聖荷西一所中學女更衣室 遭警方逮捕

下一則

史丹福大學研究：人們傾向拒絕接受與他們政治信仰相左的真實新聞

延伸閱讀

不斷更新／參院藍37：紅48 眾院藍91：紅137

不斷更新／參院藍37：紅48 眾院藍91：紅137
川普拿下佛州邁阿密戴德郡 1988年來共和黨第1人

川普拿下佛州邁阿密戴德郡 1988年來共和黨第1人
美國總統大選開票 關注民主黨上屆險勝的喬治亞州

美國總統大選開票 關注民主黨上屆險勝的喬治亞州
舊金山選舉日：多元文化、車庫與消防局化身投票站

舊金山選舉日：多元文化、車庫與消防局化身投票站
灣區飲用水口感最佳？ 盲測結果出乎意料

灣區飲用水口感最佳？ 盲測結果出乎意料

熱門新聞

英特爾透露將從11月15日起在聖塔克拉拉裁員516人。（電視新聞截圖）

北加裁員300多人後不到1周 英特爾又將裁灣區總部516人

2024-10-29 13:36
圖為阿根廷螞蟻。（美聯社）

專家：螞蟻大軍將入侵家門 兩招應對

2024-11-04 01:00
梅姨家門前有著大型南瓜雕刻裝飾，排隊人潮最早下午兩點就已經開始排隊。（記者孫愛薇／攝影）

萬聖節討糖果：梅姨家大排長龍、 西部小鎮鬼屋最吸睛

2024-11-01 02:20
亞馬遜旗下自駕計程車Zoox表示，即將開始在舊金山提供服務。（取材自Zoox官網）

經過多年測試 亞馬遜自駕計程車Zoox 金山將上路

2024-10-31 14:52
以加勒比海盜船為主題的布置，屋主穿著海盜服，以七彩大砲煙圈襲擊來觀看的民眾。（廖嘉怡提供）

加州南灣萬聖節屋布置 這3間民宅有故事、有創意必看

2024-10-29 14:27
加州州長紐森發布行政命令，遏阻公用事業公司繼續向用戶收取天價費率。（美聯社）

PG&E費率漲幅是灣區通膨率8倍 紐森發布遏制令

2024-11-02 02:20

超人氣

更多 >
不斷更新／川普再拿下搖擺州喬治亞 川普247 vs.賀錦麗210

不斷更新／川普再拿下搖擺州喬治亞 川普247 vs.賀錦麗210
美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？

美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？
大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡
不斷更新／參院變天共和黨拿下51席 眾院藍152：紅183

不斷更新／參院變天共和黨拿下51席 眾院藍152：紅183
「老實」華男為何行刑式殺妻 庭審揭動機

「老實」華男為何行刑式殺妻 庭審揭動機