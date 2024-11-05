灣區飲用水口感最佳？ 盲測結果出乎意料

舊金山公共事業委員會約有85%供水來自Hetch Hetchy水庫，收集優勝美地國家公園融雪水，被稱為「世界是最純淨供應水之一」。(取自舊金山公共事業委員會臉書)

灣區 飲用水口感向來被譽為全美最佳。但經過最近一項味道測試發現，舊金山 飲用水味道甚至略差於灣區其他地區飲用水。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，科羅拉多大學研究人員進行測試與灣區居民盲測品嘗，發現舊金山飲用水並非全美最佳。但是，品嘗與試驗經常有誤，因為當地水源不同，也很難消除個人偏見。例如民眾往往喜歡自己熟悉事物。研究人員承認，可能需要進行更多測試。

儘管如此，這些發現還是引發人們對舊金山水資源優越性的疑問，品嘗結果也強調個人偏好在決定最佳飲用水選擇的作用。飲用水味道測試組織人之一赫拉瑪（Katherine Halama）表示，無法確定舊金山飲用水有何顯著之處。

舊金山市飲用水是透過舊金山公用事業委員會提供270萬人供水，包括市區、聖馬刁縣、聖塔克拉拉縣與阿拉米達縣的郊區社區。

今年稍早，研究人員針對隨機選擇的灣區居民進行盲測，其中包括舊金山飲用水、東灣公用事業委員會供水以及馬連水利局供水取樣，參試者被要求對每個樣本進行排名。

經過排名統計結果，馬連飲用水得分最高、其次是東灣供水，舊金山最低。研究人員並將供水樣本送至實驗室、了解其化學成分，發現舊金山飲用水具有最高PH值與最低硬度等級、顯示溶解的礦物質例如鈣與鎂較少。表明味覺測試受檢者可能更喜歡酸度較高與礦物質較多的水。

科羅拉多大學研究人員針對報告，諮詢調水人員巴克克-巴柏（Anistacia Barrak-Barber）分別測試灣區三個供應商飲用水，發現馬連用水有明顯氯味，東灣供應水有甜味與香氣。舊金山飲用水則沒有特別味道。但她最喜歡舊金山飲用水，形容彷若融冰，有涼爽與濕潤感覺。

但報告調查結果警示，三個地區飲用水可能發生變化，因為大型供水商通常擁有多個水源，味道不一定相同，水源通常根據可用性以不同比例組合提供。

舊金山公共事業委員會約有85%供水來自Hetch Hetchy水庫，收集優勝美地 國家公園融雪水。這個原始供水來源被稱為「世界是最純淨供應水之一」，成分單純，口味也更中性。另外15%供水則來自灣區水庫與地下水。

東灣公用事業委員會大部分供水來自內華達山脈，也仰賴當地水庫以及沙加緬度河注水。馬連水利局沒有從任何水源取得供水，僅依賴當地水庫與蘇諾瑪縣水務局供應。

舊金山公用事業委員會發言人電郵「舊金山紀事報」表示，顧客一致認為舊金山水味道絕佳。然而，口感僅是一部分，任何供水最關鍵是安全與可靠性，超過100年以來，舊金山為居民與商業提供安全、乾淨與價格實惠飲用水。