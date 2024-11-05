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WorldAtlas選出北加州最可愛5小鎮 聖海倫那等上榜

編譯組╱綜合報導
WorldAtlas選出北加州最可愛的五個小鎮。（電視新聞截圖）
WorldAtlas選出北加州最可愛的五個小鎮。（電視新聞截圖）

加州的大城市固然很熱鬧，例如壯觀的大蘇爾（Big Sur），標誌性的金門大橋等。但是，正如WorldAtlas.com的編輯在最近的一篇旅遊文章中指出的那樣，在當地某個迷人的小鎮上打發一段時光，可以給人帶來不一樣的感受。

受評為北加州最可愛的5個小鎮是：1.聖海倫那，2.半月灣，3.費恩谷，4 .揚特維爾，5.賽拉市。

據「信使報」（Mercury News）報導，這家教育地理網站最近評出了北加州最可愛的小城鎮，相信大家不會對其中的任何一個有異議。這一系列包括了葡萄酒之鄉的熱門景點–聖海倫那（St. Helena）和揚特維爾（Yountville），以及半月灣（Half Moon Bay）和費恩谷（Ferndale）維多利亞式村莊等沿海魅力小鎮。此外，還有一些旅行小貼士。

例如，對於半月灣，網站建議帶上衝浪板、遠足靴和食慾，並向疫情前的Saison名廚Scott Clark和他的休閒三明治店Dad's Luncheonette以及Jean-Paul Gulino的Gulino Gelato致敬。他們還建議去「附近 」的Devil′s Slide徒步旅行。其實向北走12哩就到了柏斯菲卡（Pacifica）。十年前，這條曾經被山體滑坡困擾的公路變成了一條長達1.3哩的壯觀徒步和自行車道。

灣區居民會認出名單上的每一個小鎮，但賽拉市（Sierra City）可能是個例外。這座小山城建於1850年，1852年遭遇雪崩後重建，是太平洋脊屋步道（Pacific Crest Trail）穿越徒步旅行者最喜歡停留的地方。此外，不那麼艱苦的徒步路徑也比比皆是，而北宇巴河（North Yuba River）則為季節性休閒活動提供了更多可能。

查看上榜的五大小鎮全部內容及旅行建議，請訪問www.worldatlas.com/cities/。

加州 半月灣 北加

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