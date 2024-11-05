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金山內河碼頭廣場 有望變綠色公園 市府預計投入1500萬元

記者王子涵╱舊金山報導
內河碼頭廣場和相鄰的蘇·比爾曼公園將連結成一片近五畝的綠地。（HOK和BPX設計公司提供）
內河碼頭廣場和相鄰的蘇·比爾曼公園將連結成一片近五畝的綠地。（HOK和BPX設計公司提供）

舊金山市長布里德（London Breed）4日宣布，計畫將市中心內河碼頭廣場（Embarcadero Plaza）改造成一個面積是聯合廣場（Union Square）兩倍的綠色公園。這一項目旨在透過公私合作模式，透過私人募資來改造此地。布里德預計在5日的市議會上提出相關立法，並與鄰近的大樓業主合作實現目標。

「我們將重新構想內河碼頭廣場的未來，」布里德站在由磚石鋪成的廣場上，背景是龐大的瓦朗庫爾噴泉（Vaillancourt Fountain）。

舊金山紀事報報導，布里德表示，廣場最初是作為內河碼頭高架橋旁的緩衝區而建。該高架橋是1950年代末期修建的雙層道路，曾將舊金山渡輪大樓與周圍碼頭區隔開來。1989年大地震後，隨著高架橋的拆除，這片鋪設磚石的廣場逐漸失去了原有功能。

根據提案，內河碼頭廣場和相鄰的蘇·比爾曼公園（Sue Bierman Park）翻新工程將由公私合作模式進行，包括拆除磚石地面，改用草地或其他天然材質，將廣場與公園連結成一片近五畝的綠地。

這一項目於上個月獲市公園與康樂局的批准。合作夥伴包括市公園和康樂局、經濟與勞動力發展辦公室、房地產開發商BXP公司等。BXP（前身為波士頓地產公司）將提供首筆250萬元資金，用於建築公司HOK繪製初步設計圖，並雇用一名公園和康樂局的項目經理。

市府預計將投入至少1500萬元的公共資金，而BXP及其他合作夥伴將再提供1000萬元的配套資金，若市監事會在周二通過提案，此項目將進一步推進。

布里德說：「我們希望這個項目可以盡快啟動，讓內河碼頭廣場成為一個驚艷的公共空間。」

內河碼頭廣場和相鄰的蘇·比爾曼公園將連結成一片近五畝的綠地。（HOK和BPX設計...
內河碼頭廣場和相鄰的蘇·比爾曼公園將連結成一片近五畝的綠地。（HOK和BPX設計公司提供）

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