Uber、Lyft金山會員計畫上路 提供省錢方法

Uber和Lyft在舊金山提供會員計畫。事實和數據證明，它們能省下一大筆錢。（取自Pexels）

據媒體SFGATE報導，網約車公司Uber和Lyft 現在在舊金山提供會員計畫。事實和數據證明，它們能省下一大筆錢。

Uber One計畫：你可以按月訂購Uber One計畫（每月9.99元），也可以節省幾塊錢按年訂購（96元，即每月8元）。使用該計畫，可以在符合條件的Uber Eats訂單上享受九折優惠，在參與計畫的商店（標有金色圖標）購買超過15元的訂單可享受免費送貨、優先服務和高級支持。

用戶還可在符合條件的搭乘中賺取6%的Uber One積分，信用點數從最終車費的小計中獲得，然後自動用於未來的乘車或Uber Eats訂單。會員還可以在高峰期（即大型活動、惡劣天氣或尖峰時段等繁忙時段價格暴漲）節省費用。

此外，Uber One提供學生計畫，價格便宜一半，每月4.99元，每年48元。學生可以享受上述所有優惠，還可以享受每日優惠（主要來自全球連鎖店），包括Taco Bell Tuesdays和Domino′s Wednesdays。

Lyft Pink計畫：Lyft是Uber的競爭對手，它有兩個計畫。Lyft Pink每月收費9.99元（或每年收費99元），可直接享受所有乘車5%的折扣、免費優先取車升級和更長的取消窗口期。

不過，Lyft Pink真正突出的地方在於其通過Bay Wheels在整個灣區 提供的自行車共享（bike-sharing）服務。用戶可以在 45 分鐘內無限次騎行傳統踏板自行車，並享受電動自行車（e-bike）和電動滑板車（scooter）每分鐘 33% 的折扣；此外，他們每年還可以免費解鎖12次自行車或電動代步車（每次解鎖通常為3.99元）。

Lyft Pink All Access的優勢更進一步。這種高級會員資格的年費為199元（沒有月付選項，但折合每月16.58 元），並提供額外的優惠，如免費優先取車、乘坐Black和Black SUV九折優惠、私家車道路救援、租車 折扣以及免費一年的Grubhub+會員資格–食品配送會員資格包括標準訂單免配送費、優先配送費用更低和服務費更低，以及自取貨訂單5%的返點。

會員還可以在45分鐘內無限次騎行傳統自行車，享受更優惠的Bay Wheels電動自行車和電動代步車價格（45分鐘內 0.15 元/分鐘，而非會員則需0.30元）；會員還可以無限次免費解鎖電動代步車和自行車。

總之，Uber對每月叫幾次車、訂幾次外賣的人來說都是有益的；Lyft的計畫，尤其是高級的All Access版本，可以為Bay Wheels的粉絲省錢，尤其是那些每月至少使用三次電動自行車的人。