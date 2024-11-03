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世報專訪 金山市長候選人羅偉：全力對抗市政廳機器

記者劉先進／舊金山報導
舊金山市長候選人、李維斯·斯特勞斯公司繼承人羅偉接受世報專訪時說，全力以赴，對抗市政廳的機器，對抗一位擁有160億預算的市長布里德。（記者劉先進／攝影）
舊金山市長候選人、李維斯·斯特勞斯公司繼承人羅偉接受世報專訪時說，全力以赴，對抗市政廳的機器，對抗一位擁有160億預算的市長布里德。（記者劉先進／攝影）

民調領先並獲得「舊金山紀事報」背書的舊金山市長候選人暨李維斯·斯特勞斯公司（Levi Strauss）繼承人羅偉（Daniel Lurie）1日接受世界日報記者專訪時表示，他將全力以赴（all in）對抗市政廳的機器，對抗一位擁有160億預算的市長布里德。他希望上任後消除官僚主義，簡化可負擔房建設、破除繁文縟節、一站式解決新開小企業的許可程式問題，建造客戶服務型的市府。

年輕夫婦這句話 讓羅偉難忘 

羅偉競選中走訪Irving街夜市，見到一對年輕夫婦，媽媽推著兩歲兒子說，「我愛這座城市，但這座城市卻不愛我。」他回憶，這句話永生難忘，「很多人抱怨，每天努力工作，市政廳卻不斷製造困難。撥打911，沒人接聽，警員說人手不足。我建造的城市，希望類似客戶服務行業，服務選民。」

舊金山市長候選人、李維斯·斯特勞斯公司繼承人羅偉接受世報專訪時說，全力以赴，對抗...
舊金山市長候選人、李維斯·斯特勞斯公司繼承人羅偉接受世報專訪時說，全力以赴，對抗市政廳的機器，對抗一位擁有160億預算的市長布里德。（記者劉先進／攝影）

無論市長布里德、市議員佩斯金（Aaron Peskin）、前市議員麥法恩（Mark Farrell）均表示，增強安全、減少遊民、恢復經濟和治理毒品危機。他要如何脫穎而出？羅偉說，這些人均任職市府近10年或更長時間，誇誇其談，辜負選民和小企業，並未兌現承諾，「我一路走來，每一步都開創事業，交付成果，而競選對手卻沒有。」羅偉希望填補警局人手空缺，增加縣警和911調度中心職員，上任首日將宣布，取締露天毒品市場，嚴打毒販。確保讓那些吸毒成癮和有精神健康問題的人離開街道，接受治療。

組開發公司 讓市中心多元化

市中心辦公室空置率居高不下，如何吸引企業入駐？羅偉說，除提升安全、清理街道外，將成立一家市中心開發公司。由商界領袖、公民領袖和政府人員組成公私合營企業，思考如何激勵企業重返金山、實現市中心多元化，增加市中心藝術、文化、餐飲、夜生活和住房，使其成為全天候社區。他說，一旦警局恢復全員編制警力，將建設一個新警局，重點關注Yerba Buena中心、Moscone中心和聯合廣場的接待區，警員專注於購物者、遊客和來參加大會的人，恢復信心，吸引零售和商業回到市中心。

羅偉之前走訪華埠散房，傾聽民意。（記者劉先進／攝影）
羅偉之前走訪華埠散房，傾聽民意。（記者劉先進／攝影）

羅偉表示，還會致電大小企業，展開開誠布公的對話，詢問對方需求，以吸引企業。在促進小企業發展方面，羅偉誓言破除繁文縟節。目前申請小企業須與八個不同部門打交道，他希望一站式解決。這些部門給小企業申請人提供清單，一次性簡化開辦過程。

羅偉多番提及的Bryant街833號的支持性住房項目，被人質疑使用私人資金，且模塊化建造，導致建築問題，難以複製到全市。他表示，有兩個競選對手在質疑，但從未參觀項目大樓。大樓由Cahill建築商打造，ECS公司運營。模塊化建造模式也在瓦倫西亞街1633號複製，科技巨頭蘋果和矽谷億萬富翁慈善家索布（John Sobrato）參與投資135戶可負擔房。

他強調，與市政廳內部人士反對相比，模塊化建造模式，每套住房可節省數百數千元。「他們害怕羅偉政府，因為我們不屈服於特殊利益集團，打破常規，更快、更高效建造更多可負擔房。」

增房源供應 縮項目審查時間

 

羅偉說，對於住房項目，規畫委員會審查最長時間縮短到180天，但建築和檢查部門平均審查時間仍為605天。金山須將其最長審查時間也縮到180天。希望的目標是，項目最長審查時間將為一年，以增加房源供應，破解住房危機。

接受本報專訪時，布里德抨擊羅偉「金錢萬能」，但「金錢收買不了舊金山」。羅偉正面質疑，他說，正在與市政廳的機器對抗，與一位擁有160億預算的市長對抗，她可以隨意支配這筆預算，背後有三名富翁支持，「在過去幾周，他們每天都在攻擊我。我必須全力以赴，為舊金山未來而奮鬥。之所以這樣做，是因為熱愛這座城市，希望大家能再次為舊金山感到驕傲。」

舊金山 預算 毒品

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