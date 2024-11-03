羅偉華埠步行衝刺 70歲阿婆力挺：我家3人投你票

70多歲的華人阿婆黎興華特意跑過來，給羅偉競選加油。（記者劉先進／攝影）

舊金山 市長角逐進入最後衝刺階段。候選人羅偉（Daniel Lurie）2日在華埠 步行助選時，70多歲的華人阿婆黎興華特地跑過來給羅偉加油打氣，還說：「我全家三人投你的票，我還在勸說另外兩人。好好幹！」

羅偉2日到訪華埠，舉行步行助選活動。（記者劉先進／攝影）

羅偉的步行助選活動獲得前市議員鄧式美（Mabel Teng）、前金山警局華裔分局長葉培恩(Paul Yep)、金山中華總商會主席劉運方（Donald Luu）等支持。羅偉一路與東主、消費者交流，還到岡州總會館奉送香火錢，燒香為全家健康、金山繁榮昌盛祈福。

羅偉2日參加祭拜儀式，為家庭和金山祈福。（記者劉先進／攝影）

鄧式美稱讚羅偉腳踏實地，一直為他人著想，金山需要這樣的破局和改變者。他曾向羅偉提及，金山有四個政府資助的文化中心，但人口如此多的華埠卻沒有中心。他說，羅偉馬上答應，關注華埠居民需求。

羅偉2日到訪華埠，舉行步行助選活動。（記者劉先進／攝影）

黎興華看到羅偉競選團隊步行，趕緊走過來打招呼。她說，市長布里德執政能力很普通，導致安全惡化，不少商店關門停業。雖然布里德說犯罪率下降，但她不相信數據。最近兩年多，她兩次親眼看見有人在華埠雜貨店盜竊，被發現後，態度囂張，「比東主還凶。」她喜歡去市場街逛街，如今那邊店鋪停業。且兒子還警告「晚上6時不要出門，不要去聯合廣場這些地方，容易被搶劫。這些都說明治安出了問題。」黎興華全家三人投票 給羅偉，還準備再說服另外兩人投票。「希望羅偉好好做事。」

羅偉表示，華埠並不只是一個地方，代表著華裔生活體驗。華埠發展就是舊金山的發展，「舊金山一定會重新崛起，而在此之前，華埠必須先復興。」他說，人們低估了這場競選，「低估了這座偉大城市的人民，這座城市、居民和納稅人希望改變現狀。希望採問責制，希望明智使用繳納的稅款。」