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隨著夏令結束 調查顯示灣區這些居民睡眠最不足

編譯廖宜怡／綜合報導
美國疾病防制中心數據顯示，屋崙94621郵遞區號的居民睡眠不足比例為全灣區最高。（取自Pexels）
美國疾病防制中心數據顯示，屋崙94621郵遞區號的居民睡眠不足比例為全灣區最高。（取自Pexels）

美國許多州實施的夏令時間即將於3日凌晨2時結束，時鐘將撥慢一小時回復標準時間，民眾因此可以多睡一個小時。不過，這對屋崙居民瓊斯和他的鄰居來說，可能不會造成什麼影響。

這是因為瓊斯的住處離吵雜的屋崙國際機場、體育場（Coliseum）和捷運站鐵道很近，讓他每晚通常只能睡約5小時。他說：「甚至大半夜，我都會聽到很多槍擊、音樂聲和飆車秀噪音。」

根據美國疾病防制中心（CDC）公布的2024年PLACES報告，瓊斯居住的屋崙94621郵遞區號是灣區「睡眠時間不足」（short sleep duration）居民比率最高的地區，達41.2%

CDC建議人們，每晚至少要睡足七小時。但數據顯示，超過三分之一的美國成年人並沒有獲得應有的睡眠時間。CDC人口健康部門（Division of Population Health）科學副主任惠頓（Anne Wheaton）表示，全美居民睡眠不足比率平均為37%，加州為35%，人們睡眠不足的原因包括通勤時間長、健康問題、社區吵雜等。

史丹福大學人類睡眠研究中心（Stanford Center for Human Sleep Research）主任櫛田（Clete Kushida）說：「環境噪音可能導致睡眠時間變短。」

洛杉磯加大醫學院教授，也是前美國睡眠醫學學會（American Academy of Sleep Medicine）理事會主席馬丁（Jennifer Martin）說：「在睡眠不足人口比率方面，加州在美國各州中算是較高的。」

數據顯示，除了瓊斯居住的94621郵區，灣區居民睡眠不足比率較高的郵區還可以在屋崙其他地區、舊金山、列治文市、比茲堡、安蒂奧克和聖昆汀等城市找到。以縣來分，灣區睡眠不足居民比率最高的是蘇拉諾縣的38.1%，其次是康曲柯士達35.8%和阿拉米達縣35.1%。

至於灣區哪些地區的居民睡得比較好呢？數據顯示，有許多富裕人士居住的聖馬刁縣波度拉谷（Portola Valley）的94028郵區居民睡眠不足比率最低，僅23.2%。

史丹福大學精神病學和行為科學副教授巴維克（Fiona Barwick）表示，這是因為像波度拉谷這類富裕社區比較安靜的緣故。她說：「因為這類社區晚上聽不到槍聲，所以居民可以擁有非常安全和穩定的睡眠環境。」

此外，惠頓表示，睡眠不足也可能由睡眠障礙引起，例如失眠和不良的睡眠習慣，好比睡覺不定時和睡前使用電子產品。

馬丁補充說，灣區許多人睡眠不足的一個主要原因是通勤。他說：「人們傾向住在離工作地點有些距離的地方，為了上班，只能犠牲睡眠。」

灣區 屋崙 CDC

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