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安沛倫關切公安、住房問題：州府需要出身底層的立法者

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
加州第26區眾議員候選人安沛倫表示，州府需要有更多像他一樣出身底層、能夠反映普通加州人心聲的立法者。（受訪者提供）
加州第26區眾議員候選人安沛倫表示，州府需要有更多像他一樣出身底層、能夠反映普通加州人心聲的立法者。（受訪者提供）

加州第26區眾議員候選人安沛倫（Patrick Ahrens）接受本報專訪時表示，州府需要有更多像他一樣出身底層、能夠反映普通加州人掙扎經歷的立法者。他希望能夠去沙加緬度發揮影響力，營建一個更包容、更和諧社區。

加州第26區包括桑尼維爾、聖塔克拉拉、庫比蒂諾、以及聖荷西北部和西部的部分地區。過去10年，安沛倫一直為選區的現任代表、加州眾議員羅達倫工作。而隨著羅達倫競選國會議員，他在州眾議會的席位相應空出，安沛倫希望能夠接棒，並獲得羅達倫的背書支持。

安沛倫擁有洛杉磯加大政治學士學位和聖荷西州大公共行政碩士學位。他在成為羅達倫的選區主任前，曾在國會工作過三年。而他實際上來自一個「問題」家庭，他的父母沉迷於毒品和酒精，他本人還經歷過無家可歸。他就是在這種情況下成為了家中第一個大學生。

安沛倫說，州府需要有更多反映普通加州人掙扎經歷的立法者。如果他當選，將是加州立法機構中的四個租房者之一，或許也是唯一知道無家可歸滋味和在高等教育系統中獨自航行感受的人。「所以我希望能夠去沙加緬度發揮影響力，為那些現在沒有發言權的人發聲，他們感覺自己被忽視了，因為我們需要做出一些改變，我們需要有緊迫感來挑戰和解決加州人面臨的日常問題。」

作為公立教育的受益者，安沛倫深知高等教育可負擔性和可獲得性的重要。他主張「擴大蛋糕」，而不是「深陷招生過程和標準」的爭議。他提出為教育系統提供充分資金，在現有的大學中提供更多名額，並建立更多的大學，創造更多機會。「在高等教育系統中每投資1元，我們就能從中獲得4至5元的經濟活動。」

安沛倫的首要任務之一是公共安全。各級政府需要更好地溝通，為警察提供充分資金和資源，建立執法部門和社區之間牢固的關係。他也支持和倡導預防犯罪舉措、投資心理健康服務。

安沛倫的另一要務是住房問題，他希望將矽谷社區學院的解決方案擴大的到全州範圍。在社區學區董事會中，安沛倫增加了學生住房，並推動為教職員工建造住房。他希望在全州116所社區學院複製這一做法。

安沛倫提到，在與羅達倫長期合作中，他目睹了華裔對促成矽谷經濟繁榮的卓越貢獻，塑成了他「營建一個更包容、更和諧社區」的願景。

安沛倫也參與了羅達倫將中國農曆新年定為加州法定節日的提案。他自豪地說：「我們是第一個州，現在其他州也在追隨我們的腳步。」

過去10年，安沛倫一直為選區的現任代表、加州眾議員羅達倫工作。他的競選獲得羅達倫...
過去10年，安沛倫一直為選區的現任代表、加州眾議員羅達倫工作。他的競選獲得羅達倫的背書支持。（受訪者提供）

加州 眾議員 投資

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