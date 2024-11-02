佛利蒙議員候選人張亞靜 競選刊物遭破壞

張貼在街道的張亞靜競選布條遭到惡意塗鴉。（受訪者提供）

佛利蒙市（Fremont）第五選區唯一的華裔市議員候選人張亞靜（Yajing , Zhang），其放置在戶外的競選印刷物近日遭到惡意破壞，有的印刷物遭到撕毀，有的則是遭到惡意塗鴉；張亞靜並遭競爭候選人質疑擔任學區 主席期間學區財務赤字，為此，張亞靜聲明學區財務狀況預算 平衡，她同時提到，希望選舉最後階段，能以積極正面的態度競選，而非負面角度。

對於負面競選的行為，張亞靜聲明，儘管發生諸多不公待遇，她仍專注於解決真正影響社區的問題，如治安、無家可歸者、小業主困境及學生教育等。

張亞靜遭到對手發宣傳單質疑學區財務狀況，張亞靜發出聲明稿，澄清財務預算平衡，招收學生數上升。（記者孫愛薇／攝影）

競選對手質疑張亞靜在擔任東灣佛利蒙聯合學區（Fremont Unified School District ,FUSD ）學委主席期間，讓學區的財務狀況產生赤字，對於這部分的指控，她同時發出澄清說明，東灣佛利蒙聯合學區的預算由五位學委共同規劃，資金主要來自州政府撥款，並基於就學人數與出勤率。

說明中並提到，疫情 後，許多學區面臨入學率下降及州政府撥款減少的挑戰，有些學區已開始裁員，但東灣佛利蒙聯合學區董事會成功避免了削減必要預算的狀況， 儘管該學區遭遇預計入學人數下降，更重要的好消息是今年東灣佛利蒙聯合學區的學生數比預期提高了228人。