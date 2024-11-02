PG&E費率漲幅是灣區通膨率8倍 紐森發布遏制令

加州州長紐森發布行政命令，遏阻公用事業公司繼續向用戶收取天價費率。（美聯社）

加州 州長紐森 最近發布行政命令，希望這項命令能遏阻太平洋瓦電（PG&E）和加州其他公用事業巨頭繼續向用戶收取天價費率。不過，目前還不清楚這項行政命令是否會立即生效。

聖荷西信使報（Mercury News）指出，太平洋瓦電費率上漲速度比灣區 通貨膨脹率快八倍。數據顯示，2023年，太平洋瓦電住宅用戶月費激升22.3%，而灣區通膨率僅上升2.6%。

紐森聲明：「我們正在採取行動解決電費不斷上漲的問題，為消費者節省金錢。」

紐森的行政命令旨在達成以下目標：鼓勵降低電費、讓加州氣候退款措施（California Climate Credit）最大化、長期性管理和降低電力成本、尋求更有效的野火緩解投資。他還要求多個加州實體，包括公用事業委員會（Public Utilities Commission），採取一系列降低電費的行動。

這項命令要求加州公共事業委員會找出成效不佳的計畫，將這些計畫未使用的資金退還給用戶，而不是只會長期一味使用某些工具來降低公用事業成本。

同時，紐森還要求加州空氣資源董事會（California Air Resources Board）與公用事業委員會合作，找出如何讓加州氣候退款措施最大化。目前，加州用戶每年有兩個月可獲得氣候退款。

行政命令還要求加州公用事業委員會評估用戶支持的計畫、查核監管成本和建議其他省錢辦法。紐森也希望能源委員會（Energy Commission）對用戶資助的計畫做出評估。

此外，紐森要求能源基礎設施安全辦公室（Office of Energy Infrastructure Safety）與公用事業委員會共同評估公用事業公司野火安全監督的作法，確保公用事業公司使用具有成本效益的降低野火風險措施。

然而，信使報指出，為了滿足加州不斷上升的電力需求，加州狄亞布洛峽谷核電廠（Diablo Canyon nuclear power plant）將繼續運行，這將使太平洋瓦電的費率不降反升。

根據太平洋瓦電向加州公用事業委員會提交的文件，太平洋瓦電預測，每個月用電量約500千瓦時（kilowatt-hour）的一般住宅用戶，目前平均每個月電費為212.45元，到2026年將提高到215.89元。