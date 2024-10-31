打砸搶案增 金山設新路障加強聯合廣場安全

金山市長布里德表示，將在可能被撞毀的店面前安裝前安裝物理保護裝置，比如花盆或護柱，防止歹徒衝撞，解決市中心零售盜竊問題。（記者劉先進╱攝影）

「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，為在節日來臨之前應對肆無忌憚的打砸搶事件，舊金山市正在加強聯合廣場（Union Square）的安保工作。

包括市長布里德（London Breed）在內的市領導周二（29日）在Louis Vuitton專賣店前舉行的新聞發布會上，強調了形勢的緊迫性。

聯合廣場聯盟首席執行長羅德里格斯（Marisa Rodriguez）說：「這是一個充滿挑戰的時代，是一個非常奇怪的時代，我們必須進行這些對話。因為有人決定開車闖入我們的商業，不僅在舊金山，而且在全國各地。這很奇怪蹊蹺，也很不幸。」

建議採取的措施包括在人行道上安裝裝飾性花盆和堅固的護柱。這些花盆和護柱緊密排列在一起，以防止車輛撞上店面。

此外，市政府還計畫讓商家更便捷地將經營範圍擴展到人行道上。

布里德在給「紀事報」的一份聲明中說：「值得慶幸的是，由於我們在聯合廣場有專門的警力支持，警察能夠迅速採取行動，立即阻止了LV專賣店未遂入室盜竊案中的任何物品被盜。但我們知道，我們還可以做得更多，建立更多的基礎設施來防止此類犯罪的發生。我們正在利用現有的工具，更好地確保我們的零售商 及其員工、居民和遊客感到更加安全。」

安裝新障礙物的時間表尚未確定，布里德辦公室表示詳細情況即將公布。

據市長辦公室稱，這些措施是恢復該地區安全的更廣泛戰略的一部分，包括全天候警力、便衣警察、自動車牌讀取器（automated license plate readers）和無人機監控（drone surveillance）。

本月，一名司機撞破了聯合廣場Dior專賣店的雙扇玻璃門，導致一夥竊賊洗劫了貨架。

在過去的兩年裡，雙峰（Twin Peaks）附近的 CVS 藥店、瑪連納（Marina）區的 Sunglasses Hut、米慎（Mission） 的 Sports Basement、列治文（Richmond）區的一家藥房、柏克萊（Berkeley）的 Lululemon 以及核桃溪（Walnut Creek）Broadway Plaza的一家Louis Vuitton專賣店，都發生過所謂的 「衝撞式搶劫」（ram-raiding），即利用車輛闖入商家。

執法人員將此類事件的增加與汽車盜竊和劫車事件的廣泛增加聯繫在一起。雖然聯合廣場的犯罪率在過去六年中大幅下降，但也經歷了零售商大量外流和人流量急劇下降的情況。