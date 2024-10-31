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專訪／競選連任市長 布里德：不能用錢「收買」金山

記者劉先進／舊金山報導
競選連任的舊金山市長布里德表示，相比於其他候選人，自己正執掌金山、實行政策，且有經驗。並強調金山不能用金錢「收買」，自己有能力做出艱難決定，值得選民一票。（記者劉先進／攝影）
競選連任的舊金山市長布里德表示，相比於其他候選人，自己正執掌金山、實行政策，且有經驗。並強調金山不能用金錢「收買」，自己有能力做出艱難決定，值得選民一票。（記者劉先進／攝影）

競選連任的舊金山市長布里德（London Breed）接受本報專訪時表示，相比於其他候選人，自己正執掌金山、實行政策，且有經驗，任職四年最大成就之一，將犯罪率降到過去十年中最低。她強調金山不能用金錢「收買」，自己有能力做出艱難決定，挺身而出保護民眾，值得選民一票。

金山是全國進步派之城和高科技中心，市長選舉萬眾矚目，各方候選人投入資金至少2300萬。布里德的連任，面臨李維史特勞斯公司（Levi Strauss）繼承人羅偉（Daniel Lurie）、前市議員麥法恩（Mark Farrell），現任市議員佩斯金（Aaron Peskin）和安世輝（Ahsha Safai）等的強勁挑戰。候選人都提及增加警力和住房，治理遊民、毒品危機等。如何脫穎而出？

有施政經驗是優勢

布里德表示，最大區別是自己有經驗且實行政策，「他們談論的是要做之事，我正在做。」她細數過去四年成績單，最大成就之一是，犯罪率降到過去十年中最低。金山不僅增加警力，且有望達到警局滿員編制，警員協會也背書她連任。市府為警局提供打擊犯罪所需的工具，包括使用車牌識別器、無人機、攝像頭監控等，這些工具改變遊戲規則。「我任命地檢長，追究作奸犯科者的責任。大家開始看到成果，當我與許多老年人交談時，他們說，由於市府努力，四處走動時感覺安全多了。」

疫情重創金山酒店和餐廳行業，據房地產經紀公司世邦魏理仕 (CBRE) 稱，9月金山寫字樓空置率達到創紀錄的37.3%，打破第二季度36.6%的歷史高點 。如何恢復恢復企業發展活力是市長課題之一。

布里德說，正在從城市進行金融投資，以保護包括華埠在內的企業活力。金山實行多個推動企業發展的計畫，去年，金山啟動「從空置到活力」（Vacant to Vibrant）計畫，恢復市中心的活力。為在市中心開設臨時商店的小企業提供補助、至少三個月的免租和許可證件協助。金山在市中心提供免費空間。城市提供額外資源幫助在市中心開設新企業。比如第一年免除所有城市費用。市府還取消多項要求，允許靈活的零售。「如果N號法案通過，大約2700家企業不必繳納營業稅。更重要的是，我們免收一對證件許可費。」

華埠和市中心等地的企業復甦，是金山重振經濟活力的關鍵。（記者劉先進／攝影）
華埠和市中心等地的企業復甦，是金山重振經濟活力的關鍵。（記者劉先進／攝影）

批對手有錢但無經驗

對於羅偉民調領先、且獲得金山紀事報背書，布里德表示，羅偉完全沒有施政經驗，但他有錢，金錢萬能（money talks）。金山不是用來買賣的，選民看得很清楚。「羅偉在市府外，沒有很多負面因素，他一生中從未被迫做出艱難的決定。當人們受到攻擊時，市長須站出來，不能躲到（富裕城市）馬里布（Malibu）。當抗議者封鎖城市和高速公路，並向你施壓、要求不要起訴這些人時，要勇敢面對。作為市長，你必須堅強。我們不知道當暴力發生時，他有什麼能力。我們需要一位能夠挺身而出保護人民的市長。」

相比於其他市長，布里德任上建設最多的庇護所床位和支持性住房，但金山也面臨7.9億的財政赤字。如何平衡赤字和住房等需求？

布里德說，一直在平衡預算，金山需要警局、消防公共安全、市政等所有重要服務。她強調，金山未來數年很艱難，需要經驗豐富的人平衡各方需求，判斷哪些服務需要，哪些不需要。

「我一直在做艱難的決定，這也是為何一些人可能不支持我的原因之一。有些組織不支持我，想要更多的錢，我們無法滿足。許多關於養老金改革和其他事項的投票法案，我不支持，會讓城市花費更多，進一步陷入赤字，並難以提供所需服務。我從不迴避做出艱難的決定平衡預算。」

華埠僑領此前支持布里德競選連任。（記者劉先進／攝影）
華埠僑領此前支持布里德競選連任。（記者劉先進／攝影）

金山與中國連結 有助保持美中關係完整

美中關係起伏不定，出於國家安全考慮，遏制中國的政策也頻繁出現。舊金山市長布里德卻在4月訪問中國，促進兩地文化、旅遊和經貿的交流，並促成大熊貓最快明年抵達。她對本報表示：「儘管國際問題時有發生，金山與中國有著不可思議的連接和關係，首批中國移民就來到金山。兩地的關係一直有助於保持美中關係的完整。」

布里德說，她所做的一切，是因為兩地有著不可思議的關係。金山華埠是美國最早最古老的華埠之一，也是最早與中國城市建立領事關係和姐妹城市關係的地方之一。兩地連接源遠流長，有人出生在此，家人仍過來美國。兩地關係有助於保持美中關係的完整，「我知道中國國家主席習近平非常重視這種關係。這也是為什麼在去年亞太經合組織會議期間，他選擇金山作為所有城市中的唯一一站。據我瞭解，他不會輕易做出離開中國（訪問）的決定。他希望來金山，並親自與我討論他對金山的美好回憶和訪問。希望當賀錦麗當選後，能取得真正進展，因為她是灣區人，瞭解這種關係對金山的重要性。我們是通往亞太地區的門戶，確保美中航班能夠到達並降低票價至關重要。」

布里德說，正與美國國務院、駐華大使合作，加快中國到美國的簽證流程，「航班數量是一個完全不同的領域，我們一直無法將航班數量增加到應有水準。我已聯繫交通部長，向他解釋金山旅遊業受到的經濟影響，特別是來自中國的影響，是旅遊業復蘇受阻的原因之一，這裡多數遊客來自中國。」

布里德說，大熊貓不僅可愛，還代表著友誼。中國專家已到訪金山，正在制定有關大熊貓抵達金山的備忘錄和協議。他們對大熊貓有嚴格的標準，金山須滿足。「金山正在籌集資金，準備遵守準則，確保有安全的必要專業知識，照顧好大熊貓。我們將去中國挑選大熊貓，然後宣布具體時間，不僅考慮最初安置地點的擴建情況，還要考慮它們在最終地點建成之前將安置在哪里。」

華埠 預算 舊金山

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