金山保護型自行車道啟用 加裝防護欄、設專屬燈號安全加分

市府門前自行車道俯瞰圖。新建自行車道的設計採用了多重保護措施，將自行車道與汽車車道分隔。（市府官網）

舊金山 市政府29日在市政廳前正式啟用了全新的保護型自行車道，是城市近期一系列交通基礎建設項目的一部分，強調縮短繁瑣的行政程序並優先考量市民的安全需求。

據了解，新建自行車道的設計採用了多重保護措施，將自行車道與汽車車道分隔。並在道路兩側安裝了防護欄，有效降低汽車駛入的可能性。此外，自行車道還配備了專屬的交通信號燈，以確保騎士的行車安全。這一設計得到了當地騎行社群的廣泛讚賞，認為這將為日常通勤帶來極大便利。

騎行愛好者John Zhang在接受採訪時說：「我已經在舊金山生活了超過十年，這是我見過最實際的交通改善措施之一。市府真的開始關注市民的需求了，這條自行車道讓我每天上下班更加放心。」他指出，以前騎自行車時經常擔心被車輛逼近，而這條新道提供了真正的安全保障。

也有市民對此提出不同意見。有些駕駛者擔心，新的自行車道會進一步縮小汽車道的空間，導致交通流量受限。對此，市府表示，將會根據實際情況調整道路設計，以確保各類出行方式的協調發展。

舊金山市長布里德（London Breed）在啟用儀式上指出，這條新自行車道的建成是市府努力打破繁文縟節、迅速執行公共建設計華的具體表現。

此次新建的自行車道不僅改善了市政廳周邊的騎行環境，也進一步確立了市府為推動更安全出行環境所做的努力。布里德表示，這些變化不僅是為了騎自行車的人，也是為行人、駕駛者、公交乘客、滑板使用者以及所有舊金山市民提供更好的出行環境。「這不僅僅是一條自行車道。這是一條通向安全、健康、可持續城市的道路。」

舊金山長期以來面臨交通基礎設施老化和繁瑣的官僚體系所帶來的挑戰。許多街道設計缺乏對自行車騎士和行人的保護，且數十年來的建設進展緩慢。市內的舊街道設計不僅使交通擁堵，也造成了較高的交通事故率，使得舊金山被批評為對行人和騎車者不夠友好的城市。布里德和市政府希望透過新的基礎設施項目來翻轉這一局面，讓舊金山更符合現代需求。